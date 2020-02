CAMPIONATO PROMOZIONE - GARE DEL 16/ 2/2020 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 3/2020



GALLI GIANLUCA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)



ALLENATORI - SQUALIFICA PER UNA GARA



GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)



CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE



STRADINI MARCO (FORZA E CORAGGIO) (Infrazione rilevata da parte di un A.A.)

MONTI SIMONE (LEVANTO CALCIO) (Infrazione rilevata da parte di un A.A.)

ROMANO JONATHAN (LEVANTO CALCIO) (Infrazione rilevata da parte di un A.A.)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

DI PIETRO ANTONIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

RASO ANDREA (MARASSI 1965)





CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)



VIGNOLO FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

BOSCHINI ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DI CARLO SAVERIO (SAMMARGHERITESE 1903)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



ROMITI NICOLA (MAGRA AZZURRI)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



SARTI ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)

MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

NARDO EDOARDO (LITTLE CLUB JAMES)

SANNI SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)

CASASSA EDOARDO (MAGRA AZZURRI)