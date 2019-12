Giudice Sportivo, due giornate a Moussavi del Cadimare

Di seguiti riportiamo i provvedimenti disciplinari comminati dal Giudice Sportivo per quanto concerne il Girone B di Promzione della Liguria.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



REAL FIESCHI - € 100,00

Per il comportamento tenuto dal proprio Presidente e dal proprio Dirigente Accompagnatore Ufficiale, già allontanato dal tdg, nei confronti della terna ed, in particolare, di un AA.



COLLI ORTONOVO - € 75,00

Per il comportamento dei propri sostenitori in campo avverso che, per tutta la durata del 1º t., rivolgevano ripetute espressioni ingiuriose nei confronti del ddg.



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 1/2020



LEVAGGI ANDREA (REAL FIESCHI)

Si posizionava dietro un AA, assieme al proprio Dirigente Accompagnatore Ufficiale, già allontanato dal tdg, profferendo espressioni ingiuriose nei confronti del predetto AA e della terna e lanciando, inoltre, al predetto AA una moneta da 10 Cent., che sfiorava un orecchio dello stesso (Infrazione rilevata da un AA - sanzione aggravata per il ruolo ricoperto).



REI ANDREA (REAL FIESCHI)

Allontanato per essersi alzato dalla panchina ed essere entrato indebitamente sul tdg, per protestare avverso una decisione arbitrale,lanciando un pallone sul tdg e profferendo espressioni ingiuriose nei confronti della terna; dopo l'allontanamento si posizionava dietro un AA, assieme al proprio Presidente, profferendo espressioni ingiuriose nei confronti del predetto AA e della terna (Infrazione rilevata da unAA - sanzione aggravata per il ruolo ricoperto).



INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/12/2019



MONTALDO MAURO MIRCO (LITTLE CLUB JAMES)





A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA 2 gare



PARODI FABIO (LITTLE CLUB JAMES)





A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E



MOUSSAVI SEYED NADER (CADIMARE CALCIO)

CRISCUOLO DANILO (SAMMARGHERITESE 1903)



SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



GAMBINO STEFANO (COLLI ORTONOVO)

PERAGALLO PIETRO (SAMMARGHERITESE 1903)





A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)





BONELLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

STELLA FEDERICO (FORZA E CORAGGIO)

CANEPA MIRKO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AGRO GABRIEL (LEVANTO CALCIO)

MARASCO GENNARO (LEVANTO CALCIO)

SASSARINI ALEX (LEVANTO CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



SARTI SIMONE (CADIMARE CALCIO)

BONANDIN DAVIDE (CELLE LIGURE)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

CAMPIGLI MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

VALLETTA MATTIA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DE MARTINI ALESSIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

BERTANO SIMONE (LEVANTO CALCIO)

ROMANO THOMAS (LEVANTO CALCIO)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

STEFANZL ROMAN JAVIER (MARASSI 1965)

ASIMI FORTUNATO (REAL FIESCHI)

BOSETTI LORENZO (SAMMARGHERITESE 1903)

NACLERIO MATTEO (VALDIVARA 5 TERRE)

PASQUI SIMONE (VALLESCRIVIA 2018)