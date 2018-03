Giudice Sportivo, due fermati per la Forza e Coraggio

In totale vengono squalificati otto giocatori per un turno. Lo stesso numero di calciatori entrano in diffida, quattro sono di squadre spezzine

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 7/03/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



GARE DEL 4/ 3/2018 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



CANTONI LEONARDO (FORZA E CORAGGIO)

GUIDETTI MATTEO (RONCHESE 1916)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)



MOLINARI FABIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

MASSA ANDREA (REAL FIESCHI)



SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

SELIMI GERSI (FORZA E CORAGGIO)

PATERNO DAVIDE (GOLFO PRORECCOCAMOGLIAVEG)

RIZQAOUI OMAR (SAN CIPRIANO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



SANDRI ALBERTO (REAL FIUMARETTA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



BARBIERI DAVIDE (CASARZA LIGURE)

POZZO MARCO (CASARZA LIGURE)

FIOCCHI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

IBBA ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SANNA CHRISTIAN (GOLFO PARADISO PRORECCO CAMOGLI)

GIUNTONI MARCO (REAL FIUMARETTA)

BERGAMASCHI LEONARDO (RONCHESE 1916)