Giudice Sportivo, cinque turni ad Orecchia del Bogliasco

CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE



ORECCHIA LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)



A gioco fermo, colpiva un avversario con un pugno al volto, senza conseguenze lesive; alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva al ddg reiterate espressioni ingiuriose.





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



CAROZZA JACOPO (MARASSI 1965)

MARTINO DANIELE (REAL FIESCHI)

GAMBARELLI FILIPPO (SAMMARGHERITESE 1903)





CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



BERTAGNA ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)

CAMPIGLI MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BARABINO NICCOLO (FORZA E CORAGGIO)

NATALE ILARIO (FORZA E CORAGGIO)

DOTTO LORENZO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

POLANI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



VIGNOLO FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



FORIERI MASSIMO (CADIMARE CALCIO)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

POGGI GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DE MARTINI LUCA (GOLIARDICAPOLIS 1993)

FERRANDO FEDERICO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

CANELLA FRANCESCO (SAMMARGHERITESE 1903)

MAZZOLINI EMANUELE (VALLESCRIVIA 2018)

PRESTIA MANUEL (VALLESCRIVIA 2018)