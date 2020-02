Giudice Sportivo: cerca il contatto con i tifosi avversari, due turni a Bonelli del Colli

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE DEL 23/ 2/2020 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.





ALLENATORI - SQUALIFICA PER DUE GARE



DAGNINO ANDREA (GOLIARDICAPOLIS 1993) (Infrazione rilevata da parte di un A.A.).



SQUALIFICA PER UNA GARA



AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)





CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



ROUICHED OMAR (COLLI ORTONOVO)

RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

STRADI SIMONE (MARASSI 1965)





CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE



BONELLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

A fine gara, si arrampicava sulla recinzione, tentando di superarla per raggiungere i sostenitori della squadra avversaria.



SCARANTINO FEDERICO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

A fine gara rivolgeva ad un AA espressioni irriguardose ed ingiuriose,accompagnate da una blasfema (infrazione rilevata da parte di un AA).





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



FORIERI MASSIMO (CADIMARE CALCIO)

MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BENASSI DANIEL (MAGRA AZZURRI)

MAUCCI RAFFAELE (MARASSI 1965)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



GIORDANO RAFFAELE (FORZA E CORAGGIO)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



BECCI ANDREA (CANALETTO SEPOR)

CIMIERI ANURA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DI BIASE NICOLO (FORZA E CORAGGIO)

MAURA NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)