Giudice Sportivo, anche una multa per l’Athletic

Il Colli Ortonovo perde Maccione per una giornata

La Spezia -



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 ATHLETIC CLUB LIBERI

V.D.G.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/11/2018

CAROGLIO DAVIDE

(ATHLETIC CLUB LIBERI)







V.D.G.



GARE DEL 23/ 9/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 CASARZA LIGURE

A fine gara, una persona non identificata, ma riconducibile alla Società, mentre stava per entrare nello spogliatoio della stessa, rivolgeva al ddg una frase ingiuriosa; alla richiesta del ddg di procedere alla sua identificazione, il soggetto in questione scappava,rendendo questa impossibile.



SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ROTELA PENA JUAN HAROLDO

(A.C. BURLANDO 1959



MACCIONE MARCO

(COLLI ORTONOVO)