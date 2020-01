Dopo l'ultima giornata del campionato di Promozione Girone B ecco le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo



ALLENATORI SQUALIFICA PER UNA GARA



AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)



CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



STELLA FEDERICO (FORZA E CORAGGIO)

NORRITO LUCA (VALLESCRIVIA 2018)



CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE



MAURA NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

A fine gara minacciava un avversario e si spintonava reciprocamente con lui.



MAISANO FRANCESCO (VALLESCRIVIA 2018)

A fine gara minacciava un avversario e si spintonava reciprocamente con lui.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)



SELIMI GERSI (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)

MONTICONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DEL PADRONE LORENZO (MAGRA AZZURRI)

NACLERIO MATTEO (VALDIVARA 5 TERRE)

MATRANGA MARCO (VALLESCRIVIA 2018)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



BERTAGNA ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)

BOSCHINI ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ALVISI RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)

MASSARO DANIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DOTTO LORENZO (GOLIARDICAPOLIS 1993)