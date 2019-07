La Spezia - Decisa in serata anche la composizione dei due gironi di Promozione della Liguria. Nel Girone B ben otto le spezzine ai nastri di partenza per via della promozione del Levanto Calcio e la retrocessione del Valdivara 5 Terre. Le novità sono il Bogliasco, il Marassi e il Vallescrivia. Il Little Club G. Mora si fonde con la James diventando Little Club James. Di seguito la composizione del Girone B.



Promozione Girone B stagione 2019/2020



CADIMARE CALCIO

CANALETTO SEPOR

COLLI ORTONOVO

DON BOSCO SPEZIA CALCIO

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

FORZA E CORAGGIO

GOLFO PARADISO PRCA

GOLIARDICAPOLIS 1993

LEVANTO CALCIO

LITTLE CLUB JAMES

MAGRA AZZURRI

MARASSI 1965

REAL FIESCHI

SAMMARGHERITESE 1903

VALDIVARA 5 TERRE

VALLESCRIVIA 2018



G.L.