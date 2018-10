Giordano griffa il primo successo della Forza e Coraggio

Il difensore decisivo al primo di recupero in casa del Campomorone. In precedenza le reti di Cuccolo, ottima la sua partita, e Galluccio

Genova - Punti pesanti in palio al "Dario Demartini" Cige Begato dove il Campomorone di Marco Pirovano riceve la Forza e Coraggio di Marco Consoli. Squadre ancora a secco di vittorie e in cerca dei primi tre punti stagionali. Pirovano, squalificato e sostituito in panchina da Germano Curabba (fratello dell'attaccante Moreno ndr), si affida a Gattulli leader difensivo, il veterano nonchè capitano Cappellano in mediana e bomber Curabba in avanti. Mister Consoli ritrova Cuccolo al rientro dalla squalifica e riconferma la coppia difensiva Giordano - Quaranta. In regia Esposito.

Al 2° è pericoloso Curabba il cui tiro viene bloccato da Mozzachiodi senza problemi. Al 20° Pesare in assolo calcia di poco a lato. Al 30° schema da piazzato che libera al tiro Curabba che mette a lato con Mozzachiodi sulla traiettoria. Al 35° proteste ospiti quando Cuccolo lanciato a rete viene steso da Carosio ma il direttore di gara sorvola.

Al 37° Forza e Coraggio in vantaggio con Cuccolo che, imbeccato da Pesare, scarica un destro fulmineo che supera Canciani. Si va al riposo sullo 0-1.

Nella ripresa Campomorone in avanti alla ricerca del pari. Al 50° ci prova Cappellano ma l'incornata del capitano biancoazzurro si spegne sul fondo. Al 55° Cuccolo imbeccato da Esposito trova un gran pallonetto di controbalzo ma la sfera esce sul fondo con Canciani battuto. Al 63° Cuccolo dalla destra trova Pesare che con un gran colpo di tacco chiama Canciani al miracolo. Al 66° il Campomorone trova il pari: sugli sviluppi di un corner Stabile fa da torre per Galluccio D. che di testa insacca. Al 72° bella incursione di Franceschini che mette in mezzo per Pesare che non arriva sul pallone per questione di centimetri. Al 75° Esposito in mischia calcia a colpo sicuro ma Stabile si immola e mette in corner. All' 81° Curabba lascia partire un bolide mancino che chiama Mozzachiodi al grande intervento. All' 86° Cuccolo pesca in area Cerri ma l'intervento di Fabris in scivolata anticipa il centrocampista graziotto pronto a insaccare. Al 91° gol vittoria ospite: ennesimo traversone di Cuccolo sul quale l'incornata di Giordano batte Canciani e regala tre punti pesantissimi alla FeC.

Il migliore Cuccolo per la FeC, Torre per il Campomorone.



Tabellino



Campomorone Sant'Olcese - Forza e Coraggio 1 - 2

Reti: 37° Cuccolo, 66° Galluccio D, 91° Giordano.



Campomorone: Canciani, Gattulli (50° Bruzzone), Carosio, (60° Galluccio L.), Fabris, Stabile, Giuliana, Da Ronch, Cappellano (65° Galluccio D.), Torre, Curabba, Re.

A disp: Marinaro, Antonini, Temperini, Perdelli, Canela.

All Pirovano (squalificato), in panchina Curabba G.



Forza e Coraggio. Mozzachiodi, Milone (71° Cerri), Memaj (78° Maffiotti), Campagni, Quaranta, Giordano, Cuccolo, Natale, Magistrelli (63° Franceschini), Esposito, Pesare (90° Lala).

A disp: Arena, Cagetti, Paparcone, Lenelli.

All. Consoli



Arbitro: Sig. D'Amico di Imperia

Assistenti: Sig. Piccinini (Chiavari), Sig.Ra Repetto (Chiavari)