Gianni Basso: "Balotelli Jr. il miglior colpo della mia carriera da Diesse"

Beverino - Nella sua carriera nei dilettanti ne ha vista tanta di acqua passare sotto i ponti. Da direttore sportivo ha calcato varie categorie dalla Serie D con il Rapallo Bogliasco, passando per Eccellenza e Promozione con il Casarza Ligure, Prima Categoria con il Vecchio Levanto e via dicendo. Quest'anno, a stagione in corso, è approdato al Valdivara 5 Terre con l'obiettivo di centrare una salvezza che sembrava impossibile. Una salvezza che potrebbe arrivare solo in caso di blocco delle retrocessioni deciso dal Consiglio Federale della Lega Nazionale Dilettanti. Quest'oggi è nostro ospite in sala stampa il vulcanico direttore della formazione di Beverino Gianni Basso



Nei giorni scorsi il Presidente Regionale Ivaldi si è pronunciato in merito alle possibili decisioni che verrano prese su promozioni e retrocessioni dicendo che, pur non potendo rendere la cosa pubblica al momento, hanno le idee molto chiare. Secondo te che linea verrà seguita?



"Penso che la linea che verrà seguita sarà quella del blocco delle retrocessioni, mentre per quanto concerne le promozioni saliranno le prime in classifica di ogni campionato."



Quindi blocco delle retrocessioni e prima in classifica promossa, il tuo pensiero sembra allinearsi con i "rumors" di questi giorni. Sei quindi d’accordo?



"Non potendo finire in alcun modo i campionati mi trovo totalmente d'accordo con questa linea di pensiero."



Si è parlato, tra le altre cose, di un possibile calo dei fuoriquota da 3 a 2 nei campionati di Promozione ed Eccellenza e dell’eliminazione del fuoriquota in Prima Categoria. Sei favorevole? Perché?



"Mi trovo molto favorevole a questa ipotesi, in fondo se un giovane è bravo gioca comunque. E poi devono esse le società a lanciare i giovani, senza imposizioni, ma per merito ossia premiando i più meritevoli."



Come giudichi la stagione del Valdivara 5 Terre dal tuo arrivo fino allo stop per la pandemia da Covid-19?



"Purtroppo quando sono arrivato la stagione era oramai già compromessa."



Considerando il tuo pensiero espresso prima pensi quindi che il Valdivara possa disputare nuovamente la Promozione anche nella prossima stagione?



"Credo che il Valdivara 5 Terre possa salvarsi proprio per via del blocco delle retrocessioni di cui parlavo prima."



Hai comunque portato a Beverino giocatori del calibro di Pozzo, Ronconi e Ruberto rinforzando in pratica ogni reparto. Hanno dato quanto speravi?



"Pozzo, Ronconi e Ruberto sono giocatori da altre platee. Fin dal loro arrivo in squadra hannop dato il massimo per la causa del Valdivara 5 Terre."



Quando ripartirà il calcio dilettante ti vedremo progettare la nuova squadra del Valdivara o sei in trattativa con qualche altra società?



"Per adesso stiamo alla finestra. Qualcosa in vista c'è, non nego che ci siano state delle prime voci, ma potrei davvero rimanere al Valdivara."



Siamo in chiusura. Guardandoti indietro qual'è stato il miglior colpo di mercato realizzato nella carriera da Direttore Sportivo da Gianni Basso e quale il peggiore?



"Il miglior colpo di mercato sicuramente l'attaccante Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, portato al RapalloBogliasco in Serie D. Il peggiore non lo posso dire, anche perchè sarebbe più di uno..."