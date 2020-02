Fotonotizia, la bella dedica del Canaletto a Dascanio

Beverino - Al triplice fischio dell'arbitro al "Colombo" di Beverino nel Canaletto Sepor era moltissima la voglia di rientrare negli spogliatoi, non tanto per festeggiare la vittoria ottenuta con un netto 0 - 3 ai danni dei padroni di casa del Valdivara 5 Terre, quanto quella di poterla dedicare al proprio sfortunato compagno Leonardo Dascanio.



Il giocatore dei "canarini" di mister Bastianelli è infatti uno dei cinque ragazzi coinvolti nel drammatico incidente della scorsa settimana ad Albiano Magra costato la vita a tre ragazzi e si trova ancora ricoverato in ospedale a seguito dei traumi subiti.



Una dedica attesa una settimana in quanto la scorsa domenica il match contro il Golfo Paradiso PRCA era stato rinviato proprio per le gravi condizioni di salute del giocatore gialloblu coinvolto nel pauroso schianto.



E quindi via alla foto di rito negli spogliatoi del "Rino Colombo" con tanto di maglietta con dedica speciale con la scritta "Forza Leo" indossata dal compagno Becci, autore tra l'altro della seconda delle tre reti "canarine" della giornata, circondato da tutti i compagni di squadra che attendono al più presto il ritorno di Leo al campo e, poi, in campo...