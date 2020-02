Fotonotizia, il Canaletto lotta con Leonardo Dascanio

Prima della grande vittoria nel big match contro la Forza e Coraggio tutti in campo con una maglietta per "Leo"

La Spezia - Dopo il tragico incidente di Albiano Magra, dove purtroppo hanno perso la vita tre ragazzi, continua la lotta di Leonardo Dascanio il giovane calciatore del Canaletto Sepor ricoverato in ospedale per i gravi politraumi subiti nel pauroso scontro.



I suoi compagni di squadra non hanno fatto mancare neanche ieri il loro apporto al compagno. Prima del big match contro la capolista Forza e Coraggio all'Astorre Tanca della Spezia tutto il Canaletto Sepor è sceso in campo con una maglia speciale a lui dedicata con una sua foto in maglia da gioco e la scritta "Leo uno di noi!" a fianco di un grande cuore rosso.



In campo poi la squadra di mister Bastianelli ha compiuto una piccola impresa nel nome di Leo ribaltando nella ripresa lo svantaggio contro la capolista e vincendo la partita portandosi a soli tre punti dal primo posto con una gara da recuperare...tutto nel nome di Leonardo!