Forza e Coraggio tennistica nel segno degli ex

La Spezia - Tutto facile per la Forza e Coraggio che dilagano con un netto 6 - 2 contro il fanalino di coda Valdivara 5 Terre e, complice il pareggio del Canaletto Sepor in rimonta in casa del Marassi, ritrovano la vetta della classifica in coabitazione con il Golfo Paradiso PRCA che regola con un netto 4 - 0 la Goliardicapolis nonostante il pesante mercato di riparazione messo in atto dai granata di D'Asaro. Nel derby del "Tanca" la formazione di Beverino resiste un tempo per poi crollare sotto il colpi dei ragazzi di mister Gatti. "Furie Rosse" che si portano sul 3-0 prima di subire il ritorno dei biancocelsti. Nella ripresa però i rossobianchi fanno assumere contorni tennistici al loro successo.



Al 10° Forza e Coraggio già avanti con l'ex Amorfini che, ben servito da Natale, insacca in due tempi dopo aver colpito il palo nel primo tentativo. Al 12° Cuccolo libera Pesare che, solo contro Pozzo, divora la rete del 2-0. Al 15° Cuccolo si mette in proprio ma conclude sull'esterno del palo da posizione defilata. Al 17° Naclerio sfrutta un bell'assist di Natale e si presenta davanti a Pozzo che salva e mette in corner. Al 18° gran palla di Esposito per Pesare sul cui tiro da posizione ravvicinata è determinate l'intervento di Pozzo che alza in corner. Al 20° Esposito trova la sponda per il fresco ex Naclerio che conclude dal limite e batte Pozzo per il 2-0 trovando la sua prima rete in rossobianco. Al 22° sussulto ospite con Vanacore che da fuori area manda di poco alto sopra la traversa. Al 24° Naclerio si libera al tiro in area e trafigge di potenza Pozzo per il gol del 3-0. Al 27° gran palla di Amorfini per Stella che, in "estirada" al centro dell'area, colpisce il palo. Al 31° gli ospiti accorciano con Ronconi che recupera palla sulla trequarti, si invola e trafigge Mozzachiodi. Al 34° pregevole pallonetto di Esposito servito da Cuccolo ma la sfera termina alta di poco. Al 45° ospiti nuovamente a segno: il neo acquisto ospite Ronconi, ben servito al limite, trova l'incrocio dei pali dove Mozzachiodi non può arrivare. Si va al riposo.



Nella ripresa iniziano meglio le "Furie Rosse" che, al 52°, riportano il risultato in sicurezza: Stella imbecca un altro dei tanti ex di turno come Cuccolo che batte Pozzo in uscita e sigla il 4-2. Al 60° il neoentrato Alvisi viene atterrato in area da Bolla: calcio di rigore sacrosanto del quale si incarica lo stesso Alvisi, ulteriore ex, che spiazza Pozzo e fa 5-2. Al 74° chiude i giochi Pesare, ennesimo ex in campo, che, su sponda di Naclerio, sigla in tap-in il gol del 6-2. I restanti minuti non regalano più emozioni. Termina così 6-2.



In un match praticamente tutto sommato mai in discussione da rimarcare la prova del fresco ex di turno Antonio Naclerio al debutto dal 1° minuto con la maglia delle "Furie Rosse". L'ex Valdivara trova una doppietta fondamentale con la quale indirizza la gara sul binario giusto. Pregevole anche l'assist con il quale permette a Pesare di chiudere la gara. Nel Valdivara 5 Terre si salva Ronconi autore di due belle reti che riaprono momentaneamente il match prima dell'inizio della ripresa.



Tabellino



Forza e Coraggio 1914 - Valdivara 5 Terre 6-2

Marcatori: 10° Amorfini (F), 20° e 24° Naclerio A. (F), 31° e 45° Ronconi (V), 52° Cuccolo (F), 60° [Rig.] Alvisi (F), 74° Pesare (F)



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, D'Imporzano, Natale, Pesare, Giordano (70° Milone), Barabino, Cuccolo (78° Arena), Stella (66° Venuti), Naclerio A. (76° Drovandi), Esposito (58° Alvisi), Amorfini. All. Gatti

A disp: Stradini, Di Biase, Dani, Angella.



Valdivara 5 Terre: Pozzo, Polani, Lala, Naclerio M., Uras, Nika (64° Dieli), Degano (46° Simonini), Ronconi, Vanacore (82° Mariotti), Bertonati, Taddei (46° Bolla). All. Priano

A disp: Zappelli, Bologna, Belforti.



Arbitro: Sig. Marco Bagnato di Genova

Assistente 1: Sig. Lorenzo Garbarino di Genova

Assistente 2: Sig. Andrea Poggi di Genova