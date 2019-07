Forza e Coraggio il colpo di mercato è già in casa: confermato Pesare

Portovenere - Era uno dei possibili pezzi pregiati, ma proprio nel giorno del suo compleanno ha deciso di levarsi dal mercato confermando il suo solido rapporto con i graziotti della Forza e Coraggio. E' annuncio di pochi minuti fa da parte del sodalizio del presidente Carassale che il forte fantasista classe '95 Francesco Pesare (nella foto di Alice Borghini, ndr) vestirà ancora la casacca rossobianca. Nella scorsa stagione il "folletto" ha messo a segno 8 reti, ma la sua miglior annata a livello realizzativo fu la prima quando raggiunse la doppia cifra. In precedenza lo si ricorda per aver militato in Eccellenza con Valdivara 5 Terre e Lerici Castle e in Promozione al Canaletto per un totale di ulteriori 25 segnature. Ovviamente soddisfattissimo il diesse graziotto Fabio Arena: "Siamo felici che Francesco sia ancora con noi. Le richieste per lui erano numerose, ma ha deciso di sposare ancora una volta la causa graziotta. Lo staff tecnico ha illustrato a Francesco il progetto per la prossima stagione ed alla fine ha deciso di rimanere. Per noi è un tassello fondamentale e sicuramente ci darà una grossa mano!"



G.L.