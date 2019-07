Forza e Coraggio, ecco il nuovo allenatore

Portovenere - Prime importanti ufficialità in vista della nuova stagione per la Forza e Coraggio. Innanzi tutto viene svelato il nome del nuovo allenatore che raccoglie, dopo sei stagioni, la pesante eredità di mister Consoli. A guidare le "Furie Rosse" sarà Raimondo Bottigliero reduce dall'esperienza alla guida del Ceparana in I Categoria, ma in passato anche sulle panchine di Follo San Martino, Sarzana 1906 e Polisportiva Romito tra le altre. Nello staff del neo mister rossobianco, come ampiamente antipato, avrà un ruolo fondamentale il Collaboratore Tecnico Andrea Gatti>/em>. Insieme a lui l'ex bandiera graziotta Daniele Ravenna quale Preparatore Atletico. La Società annuncia inoltre il gradito ritorno di Alessandro Bragoni che rivestirà il ruolo di Team Manager. Per il ruolo di Direttore Sportivo confermato Fabio Arena, mentre il ruolo di Direttore Generale sarà ricoperto da Paolo Arena. Confermato anche Paolo Carpena come responsabile della squadra.



L' Asd Forza e Coraggio 1914 comunica inoltre di aver trovato l'accordo per le riconferme dei seguenti giocatori i quali vestiranno la ultracentenaria casacca Rossobianca anche nella stagione 2019/20:



- il portiere e capitano Niccolò Mozzachiodi (alla 5a stagione con al FeC)

- il portiere e graziotto doc Marco Stradini (all' 8a stagione con la FeC)

- il difensore Raffaele Giordano

- il difensore Mattia Quaranta

- il difensore Mattia Dani (classe '99)

- il difensore Andrea Milone (classe '99)

- il difensore graziotto doc Manuel Arena (all' 8a stagione con la FeC)

- il centrocampista Daniele Cuccolo

- il centrocampista graziotto doc Nicola Lenelli

- il centrocampista Simone Cerri

- l'esterno difensivo Federico Stella (classe '99)

- l'esterno offensivo graziotto doc Ilario Natale (classe '01)

- l'esterno offensivo Luca Amorfini

- l'attaccante Jacopo Drovandi (classe '00)

- l'attaccante Giuseppe Esposito





Di seguito le parole del preparatore atletico ed ex bandiera graziotta Daniele Ravenna: "Quest'anno tornerò ad avere un ruolo di campo. Sono motivatissimo e spero di trasmettere questa mia carica a tutti i ragazzi. Ho già ricoperto questo ruolo in un altro sport con risultati soddisfacenti. Metterò la mia esperienza e le mie conoscenze al servizio della squadra. Con il resto dello staff stiamo cercando di allestire una rosa competitiva quanto più sia possibile facendo affidamento sullo zoccolo duro della scorsa stagione. Conosco bene tutti i ragazzi e sono sicuro che abbiamo le carte in regola per fare bene."