Forza e Coraggio di rigore supera il Little Club

Un rigore di Campagni e uno di Pesare danno la vittoria ai graziotti contro il Little Club. Infortunio a Mozzachiodi e nella ripresa in porta va lo stesso Campagni

La Spezia - La Forza e Coraggio inaugura il 2019 con un pesantissimo successo ai danni del Little Club Mora. Al "Tanca" i ragazzi di Mr.Consoli compiono una vera e propria impresa considerando che, per 45', hanno dovuto giocare con il centrocampista Campagni schierato tra i pali per un infortunio occorso al portiere Mozzachiodi e l'indisponibilità per motivi lavorativi del secondo Stradini. Nonostante ciò, i biancorossi hanno messo cuore e grinta in campo portando a casa l'intera posta.

Al 3° iniziano forte gli ospiti con Raiola che colpisce di tacco da pochi passi ma mette a lato. Al 6° il neo acquisto Stella direttamente da calcio d'angolo impegna Corallo F. Al 16° Corallo L. su calcio piazzato mette di poco a lato. Al 24° Pesare dal limite lascia partire un gran destro sul quale è miracoloso Corallo F. che devia in corner. Al 35° Stella si libera con un tunnel di Iannelli che lo stende, per il direttore di gara è calcio di rigore: dal dischetto va Campagni, Corallo F. intuisce ma la sfera termina in rete per il vantaggio delle Furie Rosse. Al 40° Cerri pesca Cuccolo che libera un gran destro che termina alto di pochissimo. Si va al riposo. Nell'intervallo la Forza e Coraggio è costretta a sostituire Mozzachiodi per un infortunio alla mano subito nella parte centrale della prima frazione. Vista l'assenza del secondo portiere Stradini, si schiera tra i pali Campagni. Al 56° il Little trova il gol del pari: sugli sviluppi di un fallo laterale Raiola fa da sponda per Luca Corallo che piazza la palla alle spalle dell'incolpevole Campagni. Al 62° Pesare trova un grande corridoio per Cuccolo che calcia a tu per tu con Corallo F. che è bravissimo a mettere in corner. Sugli sviluppi del corner la sfera termina a Drovandi che piazza il pallone all'incrocio ma ancora una volta Corallo F. è strepitoso e salva il Little. Al 64° Corallo L. in mischia, sugli sviluppi di un corner, colpisce il palo a botta sicura. Al 67° ci prova Conti su punizione ma la sfera termina a lato. Al 71° Ponte pesca Pesare che entra in area e viene atterrato da Torlione, altro calcio di rigore per i biancorossi: dal dischetto questa volta va Pesare che spiazza Corallo Francesco e riporta avanti la FeC. Al 76° Cuccolo dalla destra mette al centro per Pesare che di testa manca il gol del 3-1. Al 78° ancora Cuccolo dalla destra mette al centro, Corallo F. smanaccia ma Pesare in agguato colpisce male e fallisce il 3-1. All' 84° Pesare in contropiede serve Stella che viene atterrato da Corallo F. ma il direttore di gara non concede il terzo rigore ai graziotti. Termina così 2-1.

Per il Little strepitoso Corallo Francesco che evita un passivo peggiore ai suoi, per la Forza e Coraggio monumentale la prova di Pesare, molto bene anche Campagni.



Tabellino



Forza e Coraggio - Little Club G. Mora 2 - 1

Marcatori: 35° [Rig.] Campagni (F), 56° L. Corallo (L), 71° [Rig.] Pesare



Forza e Coraggio: Mozzachiodi (46° Conti), Memaj, Ponte, Campagni, Quaranta, Giordano, Cuccolo, Cerri, Drovandi (88° Macera), Pesare, Stella (86° Natale). All. Consoli, squalificato, in panchina P. Arena

A disp.: Gatti, Arena, Cagetti, Dani, Lenelli.



Little Club G. Mora: F. Corallo, Gonano, Iannelli (55° Alarcon), Torlione (70° Fernandes), Nardo, Vignolo, L. Corallo, De Mattei, Raiola, Sanni (80° Vergari), Rusconi (67° Liguori). All. Di Somma

A disp: Scala, Noris, Watara, Savasta, Di Somma.



Arbitro: Sig. Masini di Genova

Assistenti: Sig. Ivani (La Spezia); Sig. Gagliardi (La Spezia)