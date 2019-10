Forza e Coraggio, Raimondo Bottigliero non è più l'allenatore

Portovenere - All'indomani della bella vittoria contro il Vallescrivia che è valsa la testa solitaria della classifica del Girone B di Promozione e nella settimana che proterà al delicato e sempre molto sentito "Derby della Costa" contro i "cugini" del Cadimare, terzi della classe, una piccola nota stonata arriva tra i graziotti della Forza e Coraggio. Poco fa mister Raimondo Bottigliero ha infatti rassegnato le dimissioni da allenatore dei rossobianchi adducendo la causa a motivi personali come lui stesso spiega dalla pagine di Calcio Spezzino.



"Purtroppo per improvvisi impegni personali sono stato costretto a rassegnare le mie dimissioni dall'incarico di allenatore della Forza e Coraggio. Sfrutto questo spazio concessomi perchè volevo in primis ringraziare i ragazzi che si sono sempre dimostrati altamente professionali e sono sicuro che continueranno a dimostrarsi dei professionisti nel mondo dei dilettanti anche per il prosieguo della stagione. E' stato per me un piacere enorme vederli all'opera in questi mesi. E poi ringrazio la società tutta per l'opportunità concessami."



La squadra verrà ora affidata a mister Gatti in possesso della deroga di allenatore in attesa del patentino vista l'ammissione al corso di allenatori FIGC.