Forieri incorna e abbatte il Don Bosco

La Spezia - Con una rete di Forieri il Cadimare riesce a battere di misura al "Pieroni" un ostico e mai domo, nonostante la classifica deficitaria, Don Bosco Spezia riuscendo nel finale a resistere al forcing salesiano frutto anche dell'espulsione di Moussavi che lasciava in inferiorità numerica i suoi compagni. La squadra di Buccellato torna quindi ad assaporare la vittoria dopo il pareggio di sette giorni prima e accorcia dalla vetta ora occupata dal duo Forza e Coraggio - Golfo Paradiso assestandosi in quarta posizione.



Tra i locali i neo acquisti Delvigo e Paparcone partono dalla panchina al pari di un Lunghi ancora acciaccato. Buccellato conferma il tridente Giannini - Agrifogli - Del Santo. Tra gli ospiti è l'ex di turno Maggiore a guidare il reparto offensivo supportato da Valletta e dal talentuoso classe '99 Nicolini. Cabina di regia affidata a capitan Ferdani.



In cronaca partono forte i "salesiani" che con Vicini impegnano in una parata importante l'attento Simone Sarti. Un solo giro di lancette e la risposta dei bianconeri è affidata ad Agrifogli che con una grande conclusione centra in pieno la traversa a Fiorito battuto. Botta e risposta continuo nei primi minuti. Al 5° Maggiore chiama ancora alla parata Sarti S., poi due minuti dopo è l'ex di turno Del Santo a sfiorare la base del montante. Centoventi secondi sul cronometro dell'arbitro e Nicolini va vicino alla rete da azione d'angolo. Dopo un avvio veemente la furia delle due squadre si placa e bisogna attende il 25° per un'altra azione degna di nota quando Fiorito risponde presente con un bell'intervento su piazzato di Agrifogli. Al 34° lancio di Valletta che permette a Maggiore di scatenarsi in contropiede, ma la sua conclusione è di poco alta sopra la traversa. Nel finale di frazione prima Sarti Simone disinnesca uno scambio tra Nicolini e Maggiore, poi è il collega Fiorito a parare prima una conclusione di Sarti Alessandro e deviare poi in calcio d'angolo un velenoso tiro di Giannini.



Si passa alla ripresa e dopo appena cinque minuti di gioco il risultato si sblocca grazie al centrale difensivo Forieri che salta più in alzo di tutti sul corner calciato da Agrifogli e indirizza di testa in fondo al sacco. Dopo il vantaggio il match si fa meno scoppiettante. Il Cadimare cerca di abbassare i ritmi per controllare la partita e sfruttare qualche azione di ripartenza, la squadra di Tornar si fa invece pericolosa con più fatica pur provando ad esercitare pressione e tenere il pallino del gioco. Entra il giovane bomber della Juniores salesiana Benmoumen per dare man forte all'attacco, mentre sull'altro fronte ecco l'esordio di Paparcone, ma in realtà cambia poco fino al 74° quando Moussavi si fa espellere lasciando i suoi in inferiorità numerica. La vera occasione è però per il Cadimare all'81° quando un tentativo del subentrato Lunghi si perde a lato di un soffio. L'ultima emozione al 94° quando Sarti Simone si supera con un intervento prodigioso per deviare un calcio di punizione dello specialista Ferdani che sembrava diretto in porta. Il portierone di casa salva la vittoria dei suoi risultando uno dei migliori in campo.



Tabellino



Cadimare - Don Bosco Spezia 1 - 0

Marcatore: 50° Forieri



Note: al 74° espulso Moussavi (C)



Cadimare: S. Sarti, Costa, Lapperier; Bertagna, Forieri, Moussavi; Del Santo, A. Sarti (73’ Lunghi), Giannini; Agrifogli (70’ Paparcone), Cidale. All. Buccellato



Don Bosco Spezia: Fiorito, Raggi (65’ Rossi), Campigli (75’ Laghezza); Conti, Selimi, Ibba (70’ Bertocchi); Vicini, Nicolini, Maggiore (60’ Benmoumen); Ferdani, Valletta. All. Tornar.



Arbitro: Sig. Raggi della Spezia