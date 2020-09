Foppiano: "Tante partite come questa durante la stagione, ma sta nascendo grande gruppo”

L'allenatore del Golfo Paradiso PRCA Mauro Foppiano ha così commentato la vittoria di Coppa Italia di Promozione ottenuta nella giornata di ieri nel derby in casa dell'Asd Fc Bogliasco.



"Personalità cattiveria qualità così si vince tutti insieme da squadra vera! Ci saranno tante partite come questa durante la stagione, ma la voglia di andarsi a prendere la vittoria vista ieri sera è troppo importante! Vincere aiuta a vincere allenandosi bene: da domani sera bisognerà già pensare a domenica prossima. Poi quando Mosto e Massaro non segnano ci pensano due giovanissimi! Forse sta nascendo piano piano un grande gruppo! Vamos Golfo!"



Due dei tre gol di ieri del Golfo Paradiso sono infatti stati realizzati da due giovani prodotti del Settore Giovanile recchelino ossia il classe 2003 Acquapendente e il classe 2002 Spartani.