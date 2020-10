Foppiano: "Contro le squadre di Di Somma è sempre partita tosta"

Mister Foppiano, allenatore del Golfo Paradiso PRCA, ha commentato così il pareggio ottenuto in campionato in casa della Goliardicapolis con la sua squadra passata in vantaggio con bomber Mosto e raggiunta proprio nei minuti finali dai granata del tecnico Di Somma.



“Partita tosta quando si incontra mister Di Somma: loro sono una formazione ben organizzata con due spine nel fianco come Monticone e l’intramontabile Raiola. Buonissimo il nostro primo tempo dove siamo stati bravi a passare in vantaggio con un gran gol del bomber Mosto su assist al bacio di Busi. Li è stato il miglior momento della nostra partita dove dovevamo gestire meglio certe ripartenze: abbiamo mancato la finalizzazione giusta e il raddoppio. Nel secondo tempo abbiamo sempre cercato di giocare, ma l’avversario era più pronto e cattivo di noi e abbiamo subito il pareggio quasi alla fine. Alcune recriminazioni da ambo le parti, ma sinceramente il punto è risultato giusto per quello visto in campo. Una grande prestazione offerta da entrambe le squadre.“