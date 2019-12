Foppiano: "Complimenti all'Ortonovo, ma alcune decisioni arbitrali non mi sono piaciute"

Dopo un lungo filotto di risultati utili consecutivi che avevano portato la squadra in vetta al Girone B di Promozione il Golfo Paradiso PRCA si è imbattuto in una brutta sconfitta sul comunque difficile campo del Colli Ortonovo a Castelnuovo Magra. Un K.O. che costa alla squadra di mister Foppiano la prima posizione in classifica scavalcata dal Cadimare che si laurea così Campione d'Inverno. Questo il commento dell'allenatore dopo il match contro la squadra del collega Paolo Cucurnia.



"Complimenti all'Ortonovo e al mister Cucurnia. Hanno preparato bene la partita e vinto meritatamente mettendo in mostra un gran bomber come Verona. Noi abbiamo fatto un gran secondo tempo, anche rischiando, ma cercando sempre di riaprire la partita giocando nonostante fossimo costretti a giocare per ben 50' minuti in inferiorità numerica per l'espulsione di Cerrone. A dire il vero certe decisioni arbitrali oggi non mi sono proprio piaciute...ma è Natale e a Natale siamo tutti più buoni. Auguri di buone feste a tutti!"