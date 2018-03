Flagiello e Pannone trascinano il Don Bosco alla vittoria sulla Forza e Coraggio

Il derby spezzino del "Cimma" si decide nella seconda frazione. Primo tempo più equilibrato poi dopo il secondo vantaggio salesiano la squadra di Tarasconi gioca meglio. Espulso bomber Cantoni a 10' minuti dal termine

La Spezia - Finisce con l'importante affermazione, in ottica salvezza per i salesiani, il derby spezzino del "Cimma" di Pagliari tra il Don Bosco Spezia e la Forza e Coraggio. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di mister Tarasconi che raggiunge la quintultima piazza della classifica. Di contro per le "Furie Rosse" si conferma così lo spettro delle "piccole" che risultano bestia nera per i graziotti reduci invece da importanti risultati contro squadre occupanti nobili della graduatoria. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso in parità, nella ripresa i rossibianchi vanno sotto e non riescono più a mettere in piedi la gara.



Le scelte:: Tarasconi si affida all'attacco formato da Pannone con a supporto Azzaro trequartista alle loro spalle un Flagiello in ottima forma, mentre la cabina di regia è affidata a capitan Ferdani con ai lati Nicolini e Ibba, in difesa maglia da titolare per il giovane Alessandro Fiocchi reduce dalla sua prima marcatura in maglia salesiana. Out Dadà, Conti e Rossi. Rossbianchi con l'attacco Cantoni - Macera supportati dal fantasista Pesare. L'esperienza di Mozzachiodi a difesa dei pali, mentre nella retroguardia Bellotti "fa da chioccia" ai più giovani Giancola e Milone in un pacchetto difensivo completato da Selimi. Ospiti che lamentano numerose defezioni e si presentano al match con solo 16 effettivi a disposizione. Tra gli indisponibili di Consoli spiccano Amorfini, Stefanelli, Fregosi, Laudicina e il lungodegente Esposito.



Primo tempo:Prima emozione al 2° quando Cantoni incorna di testa su cross di Bianchi, ma Fiorito è attento e blocca. Al 10° vicinissimi al vantaggio i locali: gran punizione di Flagiello sulla quale Mozzachiodi è strepitoso a mandare sulla traversa. Sono le prove al gol che arriva poco dopo quando su un "tiro cross" velenoso di Nicolini è Pannone a sfiorare il pallone quel tanto che basta per insaccare all'angolino dove Mozzachiodi non può arrivare. Al 20° immediato pari graziotto quando una punizione di Bianchi incoccia la traversa, il pallone torna in campo e il più lesto di tutti è Cantoni che insacca l'1 - 1 salendo in doppia cifra in quanto a realizzazioni stagionali. Immediata risposta di Azzaro, troppo centrale per impensierire l'attento Mozzachiodi. Al 31° l'ex di turno Ibba prova la conclusione di precisione, ma la sfera termina a lato. Al 43° chiude il primo tempo una conclusione di Pesare che termina sopra la traversa.





Ripresa: Dopo tre giri di lancette dall'inizio del secondo tempo Campagni ci prova da fuori, ma la sfera termina a lato. Subito dopo di nuovo pericolosissimo Bianchi su piazzato quando il centrocampista manda il pallone a sfiorare l'incrocio dei pali. Al 51° Don Bosco torna in vantaggio: Pannone scappa in profondità, elude la marcatura e dopo essersi accentrato scarica un destro potente che batte Mozzachiodi. Il Don Bosco ora prende campo e al 67° Flagiello, spostato sull'out di sinistra, con una grande conclusione a giro centra la base del palo con la sfera che danza sulla linea ed esce. All' 80° FeC in dieci per l'espulsione comminata a Cantoni per doppio giallo, veementi le proteste degli ospiti per nulla convinti della decisione dell'arbitro. Nel finale la FeC si getta tutta in avanti ma in contropiede subisce la rete del definitivo 3-1 ad opera di Flagiello che si incunea in area superando due difensori e conclude freddamente a tu per tu con Mozzachiodi facendo calare il sipario sul match.



Conclusioni: Vittoria meritata per quanto visto in campo per la formazione salesiana, soprattutto nel secondo tempo l'undici di Tarasconi legittima il successo. Prima frazione più equilibrata. Tre punti di fondamentale importanza nella corsa salvezza per il Don Bosco Spezia. Forza e Coraggio che, ampiamente rimaneggiata, risponde fino al secondo vantaggio locale, poi sbilanciata in avanti alla ricerca del nuovo pareggio deve alzare bandiera bianca.



I migliori: Il centrocampista salesiano Flagiello si dimostra in un magico momento di forma continuando il trend positivo delle ultime prestazioni. Per noi è lui il migliore in campo. Ottima gara impreziosita dal gol che chiude il match e da un palo colpito. Molto bene anche Pannone in avanti. Tra gli ospiti menzione dovuta per bomber Cantoni che si batte su ogni pallone con grinta e cattiveria facendo salire la squadra e creando pericoli nella retroguardia locale, lesto nel ribattere a rete una punizione di Bianchi terminata sulla traversa e trovare così il decimo centro stagionale.



Tabellino



Don Bosco Spezia - Forza e Coraggio 3 - 1

Marcatori: 12° e 51° Pannone (D), 20° Cantoni (F), 87° Flagiello (D)



Note: all'80° espulso Cantoni (F) per doppia ammonizione





Don Bosco Spezia: Fiorito, Venturotti (85° Nika), Bertoletti, Fiocchi A., Giordano, Ibba, Flagiello, Nicolini, Azzaro (61° Anselmo), Ferdani, Pannone (93° Bertocchi). All. Tarasconi

A disp,: Sarti Taddei, Angeli, Pasini, Raggi.



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Giancola, Milone, Palagi, Bellotti, Selimi, Campagni, Bianchi, Cantoni, Pesare, Macera (70° Diamanti). All. Consoli

A disp: Nuzzello, Arena, Paparcone, Gatti.



Arbitro: Sig. Rosso di Albenga

Assistente N°1: Sig. Rossini di Genova

Assistente N°2: Sig. Imperato di Genova