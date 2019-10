Esposito gol, la Forza e Coraggio si rilancia e torna in testa

La Spezia - Dopo la sconfitta patita nel "Derby della Costa" torna a sorridere la Forza e Coraggio che supera di misura un ottimo Canaletto Sepor. Vittoria che, in virtù della sconfitta del Cadimare a Santa Margherita Ligure, permette alle "Furie Rosse" di riportarsi al comando della graduatoria di Promozione B.



Già al 2° Alvisi, ben servito da Pesare, si presenta a tu per tu con Bertagna e sigla il gol dell'1-0, ma il direttore di gara annulla per un fuorigioco che fa infuriare i rosso bianchi. Succede poco fino al 24° quando a rispondere sono i "canarini": Costa, ben lanciato, si presenta davanti a Mozzachiodi, ma spreca calciando a lato. Al 30° veementi proteste rossobianche per un atterramento in area ai danni di Corvi pronto a colpire da pochi passi su invito di Alvisi, ma l'arbitro fa cenno di proseguire. Al 40° lo stesso Corvi tenta la soluzione dal limite, ma la sfera termina alta. Si va al riposo sullo 0-0.



La ripresa inizia in salita per i "canarini" che, al 49°, perdono Becci per espulsione. Al 61° Alvisi prova la soluzione dal limite, ma calcia altissimo. Al 70° il rientrante Stella si libera al tiro da fuori, ma la sfera termina alta con Bertagna in traiettoria. Al 76° buona occasione per il Canaletto con Costa che, da posizione favorevole, opta per il pallonetto, ma Mozzachiodi non abbocca e neutralizza. Al 78° arriva il gol vittoria: Esposito subisce fallo al limite, si incarica della battuta del calcio piazzato e trasforma con una traiettoria che Bertagna intuisce ma non riesce a sventare. Al 90° una bella punizione di Marozzi dai venti metri esce di pochissimo alla destra di Mozzachiodi. Parità in campo ristabilita poi dalla doppia ammonizione comminata ad Alvisi. Non accade più nulla, termina così 1-0. Bella vittoria per la Forza e Coraggio che ritrova subito il sorriso contro un Canaletto che, anche in dieci uomini, ha saputo tenere bene il campo creando anche alcuni pericoli ai rossobianchi.



Menzione particolare per Giuseppe Esposito: costretto a partire dalla panchina per un problema fisico, entra a gara in corso e offre subito "verve" alla squadra. Conquista un fallo preziosissimo e trasforma la punizione seguente con la quale le "Furie Rosse" portano a casa tre punti pesantissimi.



Tabellino



Forza e Coraggio - Canaletto Sepor 1-0

Marcatore: 78° Esposito



Note: espulsi al 49° Becci (C) e al 90° Alvisi (F)



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Di Biase, Natale, Pesare, Giordano, Barabino, Cuccolo, Stella (85° Milone), Corvi, Delvigo (59° Esposito), Alvisi. All. Gatti

A disp: Stradini, Arena, Fiorenza, Lenelli, Drovandi.



Canaletto: Bertagna E., Antonelli D., Bagnoli (46° Cammarieri), Campagni (74° Sanguinetti), Becci, Marozzi, Fazio (80° Poli), Caneri (51° Paparcone), Costa, Marte, Ambrosini (53° Ardovino). All. Bastianelli

A disp: Stano, Pasini, Dascanio, Rodriguez.

All. Bastianelli.



Arbitro: Sig. Failla di Genova.

Assistenti: Sig. Cantoni (Chiavari); Sig. Ghione (Chiavari).