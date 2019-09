Esordio con il botto per il Canaletto

Lavagna - Grande vittoria all'esordio in campionato per il Canaletto Sepor che va ad imporsi in casa del Real Fieschi. Una prestazione da incorniciare per almeno 65' minuti quella dei ragazzi di Bastianelli che siglano quattro reti di fatto chiudendo con largo anticipo la partita contro la rimaneggiata formazione di mister Paglia.



Molte le assenze tra i locali per via di vari infortuni e formazione che mister Paglia disegna a trazione anteriore con Mosto - Selva - Traversaro tutti in campo dal 1' minuto. Tra i "canarini" ospiti il bomber Costa parte dalla panchina sostituito in campo dal giovane Rodriguez. Titolari anche i neo acquisti Stano, Campagni e Jacopo Antonelli.



Parte con il piede sull'acceleratore la squadra di casa. Pronti via e Mosto di piatto spara alto su bell’ assist di Selva. Al 17’ bella palla filtrante di Dahmane per Ronconi che, sbilanciato, non riesce a dare potenza alla conclusione. Partita che si sviluppa poi in sostanziale equilibrio sino agli ultimi dieci minuti che costano caro alla retroguardia di casa. Al 36’ palla persa ingenuamente, ripartenza mortifera del Canaletto e diagonale vincente di Rodriguez per lo 0-1 ospite. Attimi di nervosismo sul finire del tempo con il Fieschi che si disunisce e subisce un'altra incursione. Questa volta da sinistra arriva un altro diagonale che porta al riposo con il Canaletto in vantaggio per 0-2, la firma sul gol è del giovane Marte

.

Nel secondo tempo la salita diventa subito impervia per i bianco azzurri che subiscono dopo appena 5' minuti anche lo 0 - 3 che chiude la partita con un rigore trasformato dallo specialista Campagni. Reazione due minuti dopo con Selva, ma Stano con i piedi è bravissimo a murare.

Reagiamo al 7’ con Selva ma troviamo una bella parata di piede a dirci di no. Partita chiusa al 63° sul tap - in di Costa, entrato dalla panchina, dopo la precedente parata di Ghirlanda. Reiterate proteste di Bacigalupo che trova il secondo cartellino giallo e la via anticipata degli spogliatoi. In inferiorità numerica, al 21’, Mosto trova la zuccata vincente che vale il momentaneo 1-4. Al 32° ancora Mosto di testa chiama Stano alla grande parata, ma sulla ribattuta interviene Oneto che insacca il 2 - 4. Al 36' pretestano i giocatori del Canaletto per un tocco di mano in area, ma l'arbitro è di un altro avviso. Non cambia molto con il Fieschi costretto ad incassare all'esordio in campionato una pesante sconfitta. Tre punti meritatissimi per il Canaletto.



Tabellino



Real Fieschi - Canaletto 2 - 4

Marcatori: 35° Rodriguez (C), 44° Marte (C), 51° [Rig.] Campagni (C), 63° Costa (C), 67° Mosto (R), 84° Oneto (R)



Real Fieschi: Ghirlanda, Garbarino, Rossi, Salvatori, Dondero, Bacigalupo , Dahmane, Ronconi, Mosto, Traversaro, Selva. All. Paglia

A disp.: Descalzo, Casale, Groppo, Martino, Biancardi, Rugari, Rezzano, Asimi, Oneto.



Canaletto: Stano, Antonelli, Fazio, Campagni, Becci, Marozzi, Marte, Antonelli, Rodriguez, Poli, Ambrosini. All. Bastianelli

A disp: Bertagna, Laminetti, Sanguinetti, Dascanio, Cattani, Mendoza, Patricelli, Paparcone, Costa.