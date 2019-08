Ennesimo botto graziotto: c'è il ritorno di Alvisi

Portovenere - Ennesimo colpo stagionale di una sontuosa campagna acquisti per la Forza e Coraggio che, come anticipato da Calcio Spezzino, si assicura l'esterno offensivo Riccardo Alvisi prelevandolo dai "cugini" del Cadimare con cui aveva concluso la scorsa stagione. Per Riccardo si tratta di un ritorno in maglia rossobianca, già indossata con brillanti risultati nella stagione 2016/17. Negli ultimio tre campionati Alvisi si è diviso tra Promozione ed Eccellenza realizzando un totale di 40 reti (22 in Eccellenza). Nella sua carriera vanta 104 gol all'attivo.



Le parole del Direttore Generale Paolo Arena: "Ritroviamo un giocatore che con noi disputò una stagione davvero esaltante. Un ragazzo serio che ha deciso di sposare nuovamente la nostra causa per ripartire da dove era rimasto. Per noi un tassello che va a rinforzare un reparto offensivo adesso realmente completo."