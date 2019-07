Ecco la ciliegina dal mercato per l'attacco del Levanto

Levanto - C'era d'aspettarselo e infatti il colpaccio per l'attacco rivierasco non si è fatto troppo attendere. Dopo aver sistemato la difesa con un giocatore del calibro di Mozzachiodi il diesse Corsano si ripete e regala a mister Agata un bomber del calibro di Gennaro Marasco. Nell'ultima stagione il centravanti ha militato nel Rivasamba realizzando 15 reti nonostante negli ultimi due mesi non sia sceso in campo. Nel campionato precedente si è invece diviso proprio tra i "calafati" e il Rapallo Ruentes in Eccellenza realizzando complessivamente 19 marcature (9 in Promozione e 10 in Eccellenza, ndr). Al Rivasamba arrivò dal Camaiore, formazione di Eccellenza della Toscana, dove realizzò altre 15 reti. Il nuovo attaccante del Levanto Calcio vanta un curriculum di tutto rispetto avendo militato per molti anni tra Serie C e Serie D. Lo si ricorda ad esempio grande protagonista della prima storica salvezza in Serie D della Fezzanese con cui mise a segno 6 reti in 18 presenze. Il classe '83 ha militato anche con RapalloBogliasco, Pomigliano, Orlandina, Vibonese, Akragas, Battiapagliese e Val di Sangro in Serie D e con Teramo, Poggibonsi, Lucchese, Celano, Aversa Normanna, Vigor Lamezia, Benevento, Latina, Pro Vasto e Puteolana tra Serie C1 e Serie C2 per complessive 115 reti in 347 presenze. "Quando un giocatore del calibro di Gennaro, con più di 100 reti alle spalle tra Serie C e Serie D, accetta il "progetto Levanto" vuol dire che tutta la società sta lavorando veramente alla grande" - dichiara ai microfoni di Calcio Spezzino il diesse Jacopo Corsano che poi continua - "Sono sicuro che si divertirà e farà un grandissimo campionato! Il nostro mercato, con questa vera e propria ciliegina sulla torta, si può dire in pratica concluso salvo l'ingresso in extremis di qualche fuori quota per completare il reparto "under". Dopo questi acquisti e la conferma del 99% della rosa sono certo che anche per la prossima stagione sarà dura per tutti venire a giocare a Levanto." E intanto mister Agata già si frega le mani pensando al tandem offensivo Marasco - Righetti.