Ecco la Top 11 del girone di andata nel torneo di Promozione

La Spezia - Giunti al giro di boa del campionato di Promozione andiamo a stilare la TOP 11 di Calcio Spezzino, più relative riserve, di quei giocatori che secondo il nostro quotidiano on - line si sono maggiormente distinti nel girone di andata del Girone B per quanto concerne le formazioni spezzine.



1) MOZZACHIODI N. (Forza e Coraggio): Il portiere graziotto si conferma una sicurezza e un vero e proprio lusso per questa categoria. Anche grazie alle sue prestazioni con annesse grandi parate e rigori disinnescati i rossobianchi hanno chiuso il girone di andata al secondo posto in classifica.



2) MAROZZI (Canaletto): La squadra di Bastianelli è una delle sorprese più interessanti dell'intero girone di andata. Partita per salvarsi ha chiuso la prima metà di stagione in quarta posizione a due punti dalla vetta. Miglior difesa del campionato con appena 16 gol subiti, Marozzi è il perno della retroguardia canarina e vero e proprio jolly che all'occorrenza può disimpegnarsi anche in mediana. A suo attivo anche due marcature che non guastano mai.



3) BERTAGNA (Cadimare): Colpo finale del mercato estivo ha alzato il tasso di qualità del reparto difensivo dei "Pirati". Un lusso per una categoria come la Promozione essendosi disimpegnato alla grande tra Serie D ed Eccellenza. Una prima parte di stagione da par suo dando forza e centimetri al reparto difensivo di Buccellato e aggiungendo anche l'importantissima rete nel derby con la Forza e Coraggio.



4) BONELLI (Colli Ortonovo): Il suo acquisto estivo ha portato esperienza e sicurezza a tutto il reparto rossoblu. Una stagione fin qua ottima sia la sua che quella della squadra di mister Paolo Cucurnia. In pratica sempre presente al centro della retroguardia con due reti all'attivo a completare un quadro molto positivo.



5) NICOLINI (Don Bosco Spezia): Il centrocampista classe '99 è il vero punto di forza della squadra di Tornar che sta vivendo una stagione difficile alla ricerca della salvezza. Gioca da veterano in mezzo al campo prendendo per mano la manovra salesiana, specialista dei calci piazzati è già arrivato a 5 reti in campionato.



6) LUNGHI (Cadimare): Il trascinatore della capolista. Un cecchino dai calci da fermo, visione di gioco, assist per i compagni e gol al servizio della squadra di mister Buccelllato. Veramente un giocatore da altre categorie. Capocannoniere della capolista con 8 reti a suo attivo.



7) MARTE (Canaletto): La sorpresa migliore di questo campionato. Un classe 2002. quindi un atto sotto leva per quanto concerne i fuori quota, veramente veramente forte. Uno dei segreti del gran campionato della squadra di Bastianelli. Corsa, accelerazioni brucianti, assist e gol a servizio della squadra. Già quattro le reti per l'esterno canarino.



8) CUCCOLO (Forza e Coraggio): Moto perpetuo sia che venga utilizzato da mezzala che da esterno a tutta fascia. Un giocatore incredibile e instancabile. Una prima parte di stagione su livelli altissimi con prestazioni sempre ben oltre la sufficienza. Il tutto impreziosito da numerosi assist e da 3 reti a suo attivo.



9) VERONA (Colli Ortonovo): Si conferma una sicurezza il centravanti dei rossoblu. Potenza fisica, colpo di testa e progressione le migliori doti messe al servizio della sua squadra che sta stupendo in positivo in questa prima metà di stagione. 7 reti in 14 partite per lui, la media di un gol ogni due match disputati.



10) COSTA (Canaletto): E' come sempre il miglior finalizzatore della squadra di Bastianelli il bomber Federico Costa. Punta veloce, mortifera in azione di ripartenza. Scatto, progressione e gran tiro anche dalla distanza alcune delle sue doti migliori. Per lui 8 reti in 14 partite disputate.



11) LEONINI (Magra Azzurri): Stagione non proprio facile quella dell'undici di mister Paolini, ma l'esterno d'attacco si conferma tra le note più positive dei "blues". Pur non essendo sempre titolare il classe '98 ha comunque messo a segno 7 reti in 14 partite a suo attivo.



Allenatore: BUCCELLATO (Cadimare) Con una squadra parecchio diversa rispetto alla scorsa stagione e, sicuramente, molto più giovane è riuscito a portare a casa il titolo di Campione d'Inverno piazzando la bandiera dei "Pirati" davanti a tutte le altre formazioni.



12) SARTI S. (Cadimare): Come il collega Mozzachiodi N. una vera e propria sicurezza e un lusso per questo torneo. Sta facendo le fortune della sua squadra confermandosi anche un para rigori.

13) MOZZACHIODI D. (Levanto): Nel Levanto che lotta per la salvezza è diventato ben presto il punto di riferimento della difesa. Ottima la sua stagione condita anche da due reti.

14) ROSSI C.M. (Cadimare): Scovato nel Seravezza dal diesse Tognetti il classe 2000 si è imposto come uno dei tre difensori titolari della capolista fornendo ottime prestazioni nonostante la giovane età.

15) AMORFINI (Forza e Coraggio): Esterno o mezzala il suo rendimento non cambia ed è sempre altissimo, insomma vale un po' il discorso fatto per il compagno Cuccolo. Già 5 reti in stagione in 13 presenze.

16) ARDOVINO (Canaletto): Un motorino perpetuo che svolge un lavoro oscuro importantissimo per la mediana di Bastianelli.

17) CUCURNIA N. (Colli Ortonovo): Equilibratore del gioco rossoblu il capitano del Colli Ortonovo è elemento imprescindibile per gli equilibri della sua squadra. Aggiunge anche una certa propensione alla rete, per ora due le sue marcature stagionali.

18) DEL SANTO (Cadimare): Esterno a tutta fascia classe 2001 punto di forza dei "Pirati" che guidano la classifica. Tre reti messe a segno e tanti assist per i compagni. Altro colpo interessante del diesse Tognetti e giocatore insostituibile per mister Buccellato.

19) ESPOSITO (Forza e Coraggio): Tecnica, classe e finalizzazione a disposizione di mister Gatti. Sei reti in stagione ne fanno il miglior marcatore graziotto al pari di Alvisi.

20) CUPINI (Cadimare): Che venga utilizzato dal 1' minuto o a gara in corso riesce sempre a creare grattacapi alle difese avversarie con la sua progressione. Sei le reti in stagione.