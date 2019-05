Ecco come è finito l'anticipo tra Don Bosco Spezia e Magra Azzurri

Si giocava questo pomeriggio al "Franco Cimma" di Pagliari la gara valevole per la XXX giornata del Girone B di Promozione tra i salesiani di mister Tarasconi e i "blues" di mister Paolini

La Spezia - Giocato questo pomeriggio al "Franco Cimma" di Pagliari l'anticipo dell'ultima giornata, la trentesima, del Girone B di Promozione della Liguria. Si trattava del derby tra il Don Bosco Spezia e il Magra Azzurri appaiate in classifica in settima posizione a quota 42 punti. Ad avere la meglio, con punteggio netto, i salesiani di mister Tarasconi che si impongono per 5 - 1 nei confronti dell'undici di mister Paolini. A segno il giovane Del Santo con una doppietta e marcature singole per Grisolia Baracco, Galassi e Bertocchi. Punto della bandiera per gli ospiti a firma di Benassi. Rossoneri padroni di casa che chiudono quindi la stagione in settima posizione a quota 45 punti, "blues" fermi in ottava a quota 42 lunghezze. Di seguito tabellino della sfida e classifica aggiornata.



Tabellino



Don Bosco Spezia - Magra Azzurri 5 - 1

Marcatori: 2 Del Santo (D), Grisolia Baracco (D), Galassi (D), Bertocchi (D), Benassi (M)



Don Bosco Spezia: Vannucci, Venturotti, Rossi, Raggi, Selimi, Bertocchi, Flagiello, Del Santo, Pannone, Nicolini, Grisolia Baracco. All. Tarasconi

A disp.: Sarti Taddei, Bertagna, Bertoletti, Conti, Galassi, Ibba, Vallett



Magra Azzurri: Quintavalla, Montani, Salamina, Cerri, Iodice, Romiti, Benassi, Lugli, Latino, Morettini, Castellanotti.

A disp.: Grandi, Antonelli, Leonini, Capetta, Parra Encarnacion, Conti, Angeli, Boni:



Classifica: 65 Athletic Club Liberi, 58 Cadimare, 58 Real Fieschi, 57 Rivasamba, 47 Golfo Paradiso PRCA, 46 Little Club G. Mora, 45 Don Bosco Spezia *, 42 Magra Azzurri *, 40 Goliardicapolis, 38 Campomorone Sant'Olcese, 34 Forza e Coraggio, 34 Canaletto, 27 Colli Ortonovo, 26 Casarza Ligure, 18 Borzoli, 9 Burlando



* = una partita più



G.L.