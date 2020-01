Ecco come è finito il recupero Colli Ortonovo - Marassi

La Spezia - Grandissima prova del Colli Ortonovo che, trascinato dal solito Verona autore di una bella doppietta di reti, batte nel recupero dell'11° giornata del Girone B di Promozione il temibile Marassi calando un gran poker sulla quotata formazione genovese. La squadra spezzina di mister Paolo Cucurnia sale quindi a quota 26 punti in sesta piazza a sole tre lunghezze dai Play - Off, mentre la formazione genovese scivola di una posizione in ottava piazza due punti più sotto.



Tabellino



Colli Ortonovo - Marassi 4 - 1

Marcatori: 1° Mancuso (C), 21° e 35° Verona (C), 41° Stradi (M), 90° Ninotti (C)



Colli Ortonovo: Cozzolino, Ferulli, Palagi, Gambino, Bonelli, Vacchino, Verona, N. Cucurnia, Mancuso, Musetti, Lorenzini. All. P. Cucurnia

A disp.: Blandi, Leonardi, Giovanelli, Del Bravo, Lorenzini, Ceccarelli, Ninotti:



Marassi 1965: Carbone, Ghiglia, Augimeri, Bondelli, Maucci, Owusu, Stradi, Cani, Vulpes, Sam. Ghiglia, Cavallino. All. Repetti

A disp: Carozza, Robotti, De Vecchi, Raso, Di Pietro, Larosa, Olanda, Rusconi.



Classifica: 31 Cadimare, 30 Forza e Coraggio, 30 Golfo Paradiso PRCA, 29 Canaletto Sepor, 29 Vallescrivia, 26 Colli Ortonovo, 25 Goliardicapolis, 24 Marassi, 20 Levanto Calcio, 18 Sammargheritese, 17 Magra Azzurri, 16 Real Fieschi, 14 Little Club James, 13 Don Bosco Spezia, 10 Bogliasco, 6 Valdivara 5 Terre



L.G.