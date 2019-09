E' il Cadimare ad aggiudicarsi il richiestissimo Bertagna

La Spezia - E' il diesse del Cadimare Luca Tognetti a chiudere una complessa trattativa proprio nelle ultime ore di calciomercato dilettanti e ad aggiudicarsi un'importante rinforzo per il suo Cadimare consegnandolo a mister Buccellato in tempo per svolgere l'ultimo allenamento prima del derby d'esordio in campionato in casa del Levanto Calcio. I "Pirati" hanno infatti battuto la forte concorrenza di Don Bosco Spezia, che voleva trattenere il giocatore, Valdivara 5 Terre, Magra Azzurri e Follo San Martino prelevando in prestito dalla Fezzanese il forte jolly difensivo classe '95 Alessandro Bertagna. Giocatore molto duttile che può ricoprire tutti e quattro i ruoli della difesa e anche quello di mediano di centrocampo.



"Sono contento dell'occasione che mi si è presentata, è stato un periodo difficile in cui mi è paventata nella mente l'idea di smettere, ma sono felice all'ultimo di non averlo fatto. Cadimare è una piazza importante con tifosi molto calorosi che spero di far esultare la domenica per le nostre vittorie." - dichiara lo stesso ex salesiano a Calcio Spezzino - "Con mister e diesse ci siamo trovati subito senza troppa difficoltà, conoscendo a vicenda le persone che siamo. Non vedo l'ora di iniziare perché il progetto è importante e spero di togliermi qualche soddisfazione, sia personale, sia di squadra. Ho avuto molte richieste quest'estate, mi hanno contattato praticamente tutte le società spezzine, ma del Cadimare mi ha convinto il progetto e l'idea di calcio di mister Buccellato."



Bertagna in carriera ha vestito per svariate stagioni la maglia "Verde" della Fezzanese contribuendo alla vittoria della Coppa Italia, a quella dei Play - Off Nazionali di Eccellenza e quella dello stesso torneo di Eccellenza, il giocatore è stato poi anche protagonista della prima storica salvezza della società del Presidente Arnaldo Stradini in Serie D, mentre nel campionato successivo la rottura del legamento crociato del ginocchio contro la Lavagnese lo ha messo presto fuori dai giochi. In Serie D ha vestito anche la maglia del Sestri Levante. 120 le presenze, con 5 reti, in maglia "Verde" di cui 34 in Serie D a cui si aggiungono le 7 con la maglia dei "Corsari". L'ultima stagione l'esordio in Promozione con il Don Bosco Spezia con cui ha chiuso con il miglior piazzamento di sempre in campionato per la società salesiana.