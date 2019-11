E' Lunghi show con il Bogliasco

La Spezia - Trascinato da un Lunghi in formato "maxi" il Cadimare supera agevolmente il Bogliasco e si erge a nuova capolista solitaria del campionato di Promozione anche per via del K.O. rimediato dai "cugini" della Forza e Coraggio in casa del Magra Azzurri.



Le formazioni: Locali che recuperare Pannone dalla squalifica, ma ancora non possono contare su Moussavi e Desogus. Buccellato conferma l'ottimo Cupini a fianco di Giannini in attacco con Lunghi ad ispirare la manovra. Cutugno parte dalla panchina. Tra gli ospiti tanti ex Baiardo, ma è Pintus a sorreggere il peso dell'attacco. C'è anche l'ex Canaletto e Valdivara Bianchino dal 1' minuto.



La cronaca: Partenza lanciata dei "Pirati" che dopo un solo giro di lancette vanno vicini al vantaggio, ma la sfortuna se la prende con Giannini il cui tiro incrociato a portiere battuto si stampa sul palo. Al 6° Bertagna è abile a deviare in corner una punizione di Allocca. Al 12° bravo invece l'ex portiere del Baiardo Valenti a dire di no al perentorio colpo di testa di Cupini. Cinque minuti dopo Lunghi sfiora il vantaggio mandando di poco a lato del palo su assist di Costa. La risposta bianco rosso arriva al 21°, ma Bianchino fallisce malamente una ghiotta occasione per il vantaggio della formazione genovese a seguito di uno svarione difensivo degli spezzini padroni di casa. Buon momento per gli ospiti che due minuti dopo chiamano alla parata in due tempi Sarti Simone con un piazzato di Pintus. Ancora tre giri di lancette ed è Lunghi a provarci su punizione impegnando Valenti in una non facile parata. Al 35° Giannini spreca mandando a lato del palo il suo colpo di testa su traversone dalla destra di Costa. Passa un minuto e Lunghi, su calcio di punizione assegnato per un fallo subito da Cupini, disegna una parabola splendida con un mancino a giro che si va a spegnere proprio all'incrocio dei pali. Gran gol e vantaggio meritato per il Cadimare sul quale si va al riposo non prima che Sarti Simone disinneschi il tentativo del solito intraprendente Bianchino.



La ripresa si apre con la doccia fredda del pareggio del Bogliasco: dopo appena 4' minuti dal rientro in campo delle due squadre è Pintus a battere Sarti Simone e riportare tutto un equilibrio. Un equilibrio che dura però poco perchè Lunghi si dimostra cecchino infallibile sui calci da fermo mettendo a segno la sua settima rete stagionale e riportando avanti i bianconeri con un altro grande calcio di punizione. Il Cadimare spreca poi due occasioni per il tris prima con una ripartenza non finalizzata al meglio da Cupini e poi con un colpo di testa dello stesso Lunghi su centro di Giannini. Così facendo la squadra di Buccellato rischia tenendo in partita i biancorossi che al 65° sfiorando il pareggio con una bordata di Bianchino e al 75° chiamano Sarti Simone alla parata importante su conclusione di Jara. Proprio al 90° il neo entrato Agrifogli Sebastiano mette in cassaforte il risultato finalizzando al meglio l'assist di Giannini, saltando Valenti e depositando nella porta sguarnita. Vittoria e primato solitario per i "Pirati". Migliore in campo, ovviamente, Lunghi.



Tabellino



Cadimare - Bogliasco 3 - 1

Marcatori: 38° e 60° Lunghi (C), 49° Pintus (B), 90° Agrifogli (C)



Cadimare: S. Sarti, Costa, Lapperier, Bertagna, Forieri, A. Sarti, Del Santo, Cidale (63° Crafa), Giannini, Lunghi (82° Imperatore), Cupini (68° Seb. Agrifogli). All. Buccellato

A disp.: Santini, Cutugno, Uras, Pannone, Amalfitano.



Bogliasco: Valenti, Taricco (85° Origlia), Fontana, Boschini (92° De Martino), Maghamifar, Allocca, Bianchino, Cimieri (83° Bosio), Pintus, De Ferrari (76° Milici), Jara. All. Poggi

A disp.: D'Anna, Cardone, Martire , Cortese, Moschillo.