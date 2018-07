Due fuori quota per la Forza e Coraggio

Arrivano nella rosa di mister Consoli dai "cugini" del Cadimare dove hanno vestito la maglia della formazione Juniores

Portovenere - Doppio giovanissimo innesto alla rosa di mister Consoli per la Forza e Coraggio. Le "Furie Rosse" hanno infatti ufficializzato l'arrivo di due fuori quota ex giocatori della formazione Juniores del Cadimare. Si tratta del centrocampista classe 2000 Michael Cagetti e dell'esterno classe 2001 Ilario Natale. Di seguito il comunicato del club rosso bianco



"L'Asd Forza e Coraggio 1914 comunica di aver trovato l'accordo per la prossima imminente stagione con il centrocampista classe '00 Michael Cagetti e con l'esterno classe 2001 Ilario Natale. Entrambi arrivano alla corte di mister Consoli dopo l'esperienza con la formazione juniores del Cadimare Calcio

A Michael e Ilario va un grosso in bocca al lupo da parte di tutta l'Asd Forza e Coraggio1914 per una stagione ricca di soddisfazioni."