Doppio colpo d'esperienza per il Valdivara 5 Terre

Beverino - Doppio importantissimo colpo di mercato per il Valdivara 5 Terre che si assicura le prestazioni di due giocatori vincenti e di grandi esperienza provenienti entrambi dal Real Fieschi. Per la porta della squadra di Priano è fatta per il classe '84 Olmo Pozzo. Da quattro stagioni a difesa dei pali bianco azzurri in Promozione, in precedenza lo si ricorda per altri quattro anni in Eccellenza con la divisa del Rivasamba. Insieme a lui giunge al "Rino Colombo" anche Thomas Ronconi centrocampista goleador classe '87 autore di dieci reti nelle ultime due stagioni e mezza in bianco azzurro. Il mediano in passato ha già calcato i campi spezzini vestendo le maglie di Don Bosco e Levanto, oltre a quella della Caperanese. Insomma una bella iniezione di classe ed esperienza da parte del diesse Gianni Basso alla società di Beverino che tenterà in tutti i modi di ottenere i punti per giungere all'agognata salvezza fin dalla prossima domenica.



"L'arrivo di questi due giocatori è il segnale che la società vuole fortemente salvarsi. - dichiara il diesse Gianni Basso - "Mercato chiuso? No, stiamo valutando alcuni giocatori e speriamo nei prossimi giorni di poter ufficializzare qualche altro nuovo arrivo."



G.L.