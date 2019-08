Dopo Mosto altri cinque rinforzi per il Real Fieschi

Cogorno - Dopo il nuovo bomber Mosto, che prenderà il posto di Gandolfo passato al Sestri Levante in Eccellenza, il Real Fieschi completa la propria campagna acquisti estiva con il direttore sportivo Ferron che "regala" a mister Paglia altri cinque rinforzi. Si parte dall'esperto centravanti classe '85 Pietro Oneto (nella foto con il diesse Ferron, ndr) reduce da una stagione e mezza in Promozione al Casarza Ligure con 7 reti all'attivo. In precedenza ha vestito le maglie di Moconesi in Eccellenza e Promozione mettendo a segno 12 gol in tre stagioni. Sempre per l'attacco arriva il classe '99 Samuele Selva. Cresciuto nelle giovanili della Lavagnese, realizzando sette reti in una stagione in Juniores Nazionale, ha poi vestito le maglie di Rapallo Ruentes e Moconesi in Eccellenza con 2 gol all'attivo in biancorosso. Nel passato campionato ha fatto coppia proprio con Mosto nell'A Ciassetta mettendo a referto 11 marcature. Ecco poi per la retroguardia Cosimo Dondero prelevato dall'Angelo Baiardo dove ha contribuito alla salvezza dei "draghetti" nel campionato di Eccellenza. Dal Rapallo Ruentes ingaggiato il difensore classe 2000 Daniele Martino, anche lui con un passato nelle giovanili della Lavagnese. Infine la cinquina di acquisti è completata da Nicolò Ghirlanda altro giovane di provenienza Lavagnese.



Queste le parole del presidente bianco azzurro Levaggi all'inizio della prima seduta di preparazione della formazione di mister Paglia:



"È una stagione che parte dalla fine e che semplicemente parte con un grazie.

Grazie a chi è rimasto Grazie a chi è ha scelto di venire Grazie a chi è andato Grazie a chi vuole provarci ancora e...Grazie soprattutto al Mister ed al suo staff che, da grande professionista, è riuscito a dare motivazioni, stimoli e ad alzare ancora l’ asticella seppure dopo una grandissima stagione.”