La Spezia - Dopo l'arrivo di Ruggero Delvigo dalla Juniores Nazionale della Fezzanese il Cadimare piazza il secondo arrivo stagionale del suo mercato d'inverno. Preso e presentato ufficialmente l'esterno d'attacco Paparcone Matteo in arrivo dal Canaletto Sepor con cui in questo inizio di campionato è sceso in campo in tre occasioni. In precedenza si ricordano per lui le esperienze con la maglia del Valdivara 5 Terre e del Rapallo Ruentes nel campionato di Eccellenza con sei reti complessive all'attivo. A livello giovanile da menzionare l'esperienza nella Juniores Nazionale della Lavagnese.



L.G.