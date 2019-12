Don Bosco, cambio della guardia in attacco

La Spezia - Novità in casa Don Bosco Spezia che rivoluziona l'attacco a disposizione di mister Claudio Tornar. Come anticipato nella scorsa settimana da Calcio Spezzino torna a vestire la maglia salesiana il centravanti Antonio Pannone appena svincolatosi dal Cadimare. Per lui una stagione importante la scorsa con il Don Bosco chiusa in doppia cifra in quanto a reti realizzate. Insieme a lui ecco anche il difensore fuori quota Luca Rossi in arrivo dalla Pontremolese, via Fezzanese, e con un passato al Canaletto e alla San Marco Avenza.



In uscita vengono invece svincolati l'attaccante Maggiore, su cui sembra essere forte l'interesse del Rivasamba, e il compagno di reparto Ruberto ora liberi di cercare nuova sistemazione.



G.L.