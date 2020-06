Don Bosco Spezia, due nuovi ingressi in società

Come da più parti ventilato è fatta per l'ex diesse del Valdivara 5 Terre. Arriva anche un nuovo consigliere

Doppio nuovo ingresso a livello dirigenziale nel Don Bosco Spezia Calcio. Come da tempo ventilato arriva, o meglio ritorna, in salesiano nella qualità di Direttore Generale l'ex diesse del Valdivara 5 Terre Gianni Basso. Nella società rossonera prenderà il posto del dimissionario Gianluca Galli che rimarrà comunque all'interno dei quadri dirigenti in qualità di consigliere.



La seconda nomina riguarda invece quella di Andrea Buondonno, già ex giocatore ed ex allenatore della Juniores salesiana, che è stato nominato consigliere del sodalizio presieduto dal presidente onorario Giancarlo Franceschini.