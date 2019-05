Domenica la finale di Coppa Italia di Promozione

Al "Faraggiana" di Albissola Marina si sfideranno Rivasamba e Taggia. I "calafati" saranno poi gli avversari del Cadimare nella semifinale Play - Off di Promozione del Girone B

La Spezia - Si disputerà domenica prossima 12 Maggio al "Faraggiana" di Albissola Marina la finale della Coppa Italia di Promozione della Liguria. A contendersi il torneo i giallorossi del Taggia per il Girone A e il Rivasamba di mister Del Nero per il Girone B. I "calafati", dopo l'appuntamento con la finale di Coppa, la domenica successiva saranno impegnati in casa degli spezzini del Cadimare per la semifinale Play - Off del Girone B di Promozione.



COPPA ITALIA DI PROMOZIONE – GARA DI FINALE



Domenica 12 maggio 2019



TAGGIA - RIVASAMBA H.C.A. Stadio “Faraggiana” di Albissola Marina (SV) 16.00



Modalità Tecniche: In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno. In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i “calci di rigore” secondo la normativa vigente.



G.L.