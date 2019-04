Dell'Ovo rientra e stende il Little Club G. Mora: Cadimare ai Play - Off

Sedicesimo risultato utile consecutivo per i "Pirati" che battono la squadra del player - manager Di Somma centrando matematicamente il primo traguardo stagionale. I bianconeri sono ora ad un solo punto dal Real Fieschi secondo

La Spezia - E' un Cadimare che non ha freni e non smette più di vincere. Anche nel posticipo della 27° giornata del Girone B di Promozione i "Pirati" riescono a fare bottino pieno grazie ad una rete nella ripresa del rientrante Dell'Ovo che decide il match contro il Little Club G. Mora. Tre punti pesanti che consentono alla squadra di Buccellato di mantenere il terzo posto a pari merito con il Rivasamba e portarsi ad un solo punto di distacco dal Real Fieschi secondo in classifica e sconfitto nettamente dai "cugini" della Forza e Coraggio.



Le formazioni:: Maggiore unica punta per i "Pirati" assistito alle sue spalle dal trio formato da Alvisi - Seb. Agrifogli - Desogus. Si rivede dal 1' minuto Palmero, mentre Lunghi non al meglio parte dalla panchina. Tridente per i rossoblu con Raiola - Vergari - Alarcon, in porta Scala preferito a Corallo Francesco, mentre a centrocampo c'è il fratello Luca Corallo.



Cronaca: Partita che inizia con le due squadre che si studiano, poi al 12° ecco il primo cambio con gli ospiti costretti a sostituire De Vecchi infortunato con Sanni. Al 18° punizione di Maggiore che serve Moussavi il quale conclude a rete, ma Scala respinge, il pallone è ripreso da Alvisi che cerca nuovamente la botta in porta, ma ancora il portiere rossoblu salva. Al 24° Moussavi prova la rovesciata su assist di Alvisi: pallone che si alza sopra la traversa. Al 35° si disimpegna bene Desogus che salta l'uomo e mette in mezzo un pallone invitante su cui i compagni sono tutti in ritardo. Al 37°, sugli sviluppi di un corner, pallone al neo entrato Sanni che conclude abbondantemente sul fondo. E' praticamente l'unico squillo degli ospiti nel primo tempo. Nella ripresa il Cadimare parte forte con una conclusione di Agrifogli Sebastiano che centra in pieno la traversa. Troppo importanti i tre punti per i locali e allora mister Buccellato aumenta il potenziale offensivo dei suoi richiamando in panchina Alvisi e lanciando nella mischia il rientrante Dell'Ovo, una mossa che porterà ben presto i frutti sperati. Al 58° ci prova Moussavi da fuori, pallone deviato in corner. Dalla bandierina Seb. Agrifogli serve Dell'Ovo che prova subito la battuta in porta trovando pronto Scala. Sempre da corner, poco dopo, Maggiore alza di testa sopra la traversa. Partita decisa al 67° proprio dal neo entrato Dell'Ovo che devia di testa alle spalle di Scala il corner calciato ancora da Agrifogli Sebastiano. In seguito azione insistita di Maggiore che entra in area, ma spreca calciando sulla bandierina. Mister Di Somma decide di mandarsi in campo rilevando Gonano e alzando così il baricentro dei suoi rossoblu. Il neo entrato Player - Manager ci prova subito su punizione dal limite che viene deviata in corner. Dalla bandierina lo stesso Di Somma prova a calciare in porta, ma il pallone termina sul fondo. All'88° Maggiore se ne va bene sulla sinistra e mette in mezzo per Samuele Agrifogli che conclude alto sopra la traversa. Al 92° l'ultima emozione passerebbe ancora per i piedi di Di Somma, ma la sua punizione è nuovamente deviata in corner per un nulla di fatto.



Conclusioni: Vittoria meritatissima e importante per il Cadimare che fa la partita per tutti i 90' minuti in uno scontro diretto come era quello contro il Little Club G. Mora. Rossoblu praticamente mai pericolosi: non si ricorda una vera parata da parte di Sarti. Tre punti che spediscono i "Pirati" ai Play - Off e ora la squadra di mister Buccellato ha tre partite per migliorare la posizione finale in classifica. Migliore in campo un prorompente Moussavi. Corre, tampona, contrasta, va al tiro: troppo per tutti gli avversari. Sembrava che il Cadimare giocasse addirittura in 12 uomini.



Tabellino



Cadimare - Little Club G. Mora 1 - 0

Marcatore: 67° Dell'Ovo



Cadimare: Sarti, Costa, Palmero, Cutugno, Mozzachiodi, Moussavi, Sam. Agrifogli, Desogus (78° Vigiani), Maggiore, Seb. Agrifogli (85° Cissè). All. Buccellato

A disp.: Brozzo, Chiappini, Ceradelli, Antonelli, Lunghi, Amalfitano.



Little Club G. Mora: Scala, Gonano (78° Di Somma), Torlione, L. Corallo, Watara, Nardo, Alarcon, De Mattei, Raiola, De Vecchi (12° Sanni - 69° Rusconi), Vergari (49° Lauria). All. Di Somma

A disp.: F. Corallo, Noris, Vignolo, Nitu, Iannelli.



Arbitro: Sig. Fanciullacci di Savona



Guido Lorenzelli