Debutto amaro per la Forza e Coraggio

Levanto (Sp) - Inizia con il piede sbagliato il cammino delle "Furie Rosse" nel campionato di Promozione 2020-21. I ragazzi di mister Gatti, infatti, cedono al Levanto Calcio in una gara maschia decisa solamente da episodi. Inizia meglio la Forza e Coraggio che, al 18°, va vicina al vantaggio con un tiro-cross di Stella che si stampa sulla traversa. Al 21° risponde Costa con una botta da distanza ravvicinata che termina sopra la traversa. Al 30° Stella, ben servito da Mameli, scarica per Marasco solo davanti a Zito ma il passaggio è debole e viene intercettato. Al 34° Barabino è provvidenziale su Rezzano lanciato a rete. Si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa inizia meglio la compagine locale con Pagano che gira di prima su cross di Costa ma non inquadra lo specchio della porta. Al 54° vantaggio biancoceleste: Nicora scappa via sulla sinistra e mette al centro dove Costa ruba il tempo a tutti e di testa trafigge Paita. Immediata la reazione graziotta: Lunghi riceve palla, si libera di Bertano e con un sinistro chirurgico batte Zito ristabilendo la parità. La girandola di emozioni non finisce ed al 59° il Levanto rimette la testa avanti: Rezzano si incarica di una punizione dai 20 metri e non lascia scampo a Paita. La Forza e Coraggio ci prova fino alla fine ma l'arcigna difesa locale resiste e la gara termina così 2-1.



Migliore in campo da parte graziotta il neo acquisto Davide Lunghi: al debutto con la casacca rossobianca trova subito la via del gol. Con grande eleganza si libera dalla marcatura e con un sinistro chirurgico fredda l'estremo difensore avversario. I maggiori pericoli arrivano dai suoi piedi.



TABELLINO



Levanto Calcio - Forza e Coraggio 1914 2-1





Levanto Calcio: Zito, Zoppi, Nicora, Daniello (65° Barbagallo), Bertano, Marozzi, Romano, Pagano, Costa, Barletta (80° Barilari), Rezzano.



A disp: Mori, Romano, Caridi, Moggia, Sassarini, Callo, Garibotti.



All. Ciuffardi





Forza e Coraggio: Paita, D'Imporzano, Mameli, Cenderello (50° Natale), Barabino, Stella (50° Pesare), Cuccolo (75° Delvigo), Cerri (75° Fabiani), Naclerio (60° Esposito), Lunghi, Marasco.



A disp: Grippino, Mariotti, Giordano, Arena.



All. Gatti





Reti: 54° Costa, 56° Lunghi, 59° Rezzano.





Arbitro: Sig. Alessandro Barbieri di Genova

Assistente 1: Sig. Stefano Musante (Genova)

Assistente 2: Sig. Paolo Caggiano (La Spezia)



Articolo realizzato dall'Ufficio Stampa della Forza e Coraggio