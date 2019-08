Dalla Serie D alla porta del Magra Azzurri

Santo Stefano Magra - Primo volto nuovo ufficiale per il Magra Azzurri che parte dal portiere per rinforzare la rosa che sarà, con tutta probabilità, affidata all'esperto allenatore Stefano Strata. Arriva, o forse meglio dire torna, in "blues" Alessandro Pietra giovane portiere fuori quota in arrivo dalla Serie D e più precisamente dai toscani del Seravezza con cui nell'ultima stagione è sceso in campo in sei occasioni, mentre in precedenza ha difeso i pali della Juniores Nazionale. Cresciuto proprio nel Settore Giovanile del Magra Azzurri, si trasferisce poi alla Virtus Entella fino all'arrivo in Toscana. Il giocatore aveva anche altre richieste, anche da formazioni di Promozione ligure e in Eccellenza toscana, ma ha voluto tornare fortemente a Santo Stefano Magra. "Torno veramente con tanta voglia al Magra Azzurri" - dichiara lo stesso Pietra ai microfoni di Calcio Spezzino - "Per me è stata una scelta di cuore. Spero di dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi prefissi dalla dirigenza. Sono orgoglioso di difendere la porta della squadra del mio paese." Il mercato del Magra Azzurri è appena agli albori. La società sta scandagliando il mercato alla ricerca di due centrali di centrocampo e di un attaccante.



G.L.