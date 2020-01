Cupini ripaga la fiducia e il Cadimare torna a vincere

Genova - Dopo il pareggio interno con il Levanto Calcio il Cadimare torna alla vittoria andando a prendersi l'intera posta in palio sul campo del sempre ostico, seppur in crisi, Marassi.



Locali che in avanti propongono Samuele Ghiglia con il giovane Vulpes, in mezzo al campo la coppia di mastini formata da Owusu Ansah e Stefanzl con Stradi e Olanda sulle corsie. Risponde Buccellato con il rientrante Moussavi in mediana e lanciando Cupini dal 1' minuto in attacco.



Inizio equilibrato poi sono i "Pirati" ad uscire per primi dal loro guscio con il solito Lunghi che si conferma uno specialista dei calci piazzati. Il capitano spezzino al 13° calcia con il mancino all'incrocio dei pali e solo un miracolo di Carozza, che leva letteralmente il pallone dal sette, evita il vantaggio ospite. Vantaggio rimandato al 24° quando Cupini ripaga la fiducia del suo allenatore facendosi trovare prontissimo sul lancio di Bertagna, bruciando la difesa avversaria, saltando l'estremo difensore Carozza proteso in vana uscita e depositando in fondo al sacco il pallone. Un giro di lancette e ci riprovano i "Pirati" con la stessa azione: lancio di Moussavi per Cupini che brucia nuovamente la retroguardia di casa, ma poi calcia fuori di poco. Praticamente immediata anche la risposta genovese con un colpo di testa pericolosissimo di Stefanzl che si spegne di poco sul fondo. I ritmi si abbassano e le occasioni latitano. Al 42° l'ex Ligorna Vulpes cade in area reclamando il calcio di rigore, ma l'arbitro fa ampi gesti di proseguire. Al 46° colpo di testa di Owusu facilmente raccolto da Simone Sarti. Più pericoloso il Marassi poco dopo con un paio di combinazioni tra Stradi, tiro fuori di un nulla su assist di Olanda, e Vulpes e una conclusione di Samuele Ghiglia. Al 55° Vulpes conclude a rete, ma Sarti S. alza sopra la traversa. Risponde il Cadimare affidandosi ancora ai piedi di capitan Lunghi: conclusione potente che finisce di un niente sul fondo. Al 66° il raddoppio del Cadimare è cosa fatta ancora per merito di Cupini che mette un perfetto assist per Del Santo che insacca il gol del raddoppio. Neanche a pensarci perchè arriva la reazione dei locali che al 70° sfiorano il gol con un colpo di testa di Stefanzl indirizzato sul secondo palo e poi lo trovano all'85° con una rete del bomber neo acquisto ed ex Campomorone Balestrino che segna in tap - in su respinta di Simone Sarti dopo precedente conclusione di Samuele Ghiglia. Un attimo prima era stato Giannini, dopo un'azione travolgente, a mancare il tris cadamoto di un nulla. In pieno recupero si fa però perdonare Giannini che sigilla la vittoria dei "Pirati" trasformando freddamente un calcio di rigore assegnato per un fallo del portiere Carozza che viene anche espulso dal campo. Tre punti preziosissimi per riprendere la propria marcia e issarsi al secondo posto dietro i "cugini" della Forza e Coraggio.



Da segnalare l'ottima prova di Cupini con una rete con cui sblocca la partita, la settima della sua stagione, e un assist per il gol del raddoppio a firma del giovane Del Santo.



Tabellino



Marassi - Cadimare 1 - 3

Marcatori: 24° Cupini (C), 66° Del Santo (C), 85° Balestrino (M), 92° [Rig.] Giannini (C)



Note: al 91° espulso Carozza (M)



Marassi: Carozza, Raso A., Robotti, Bondelli, Ghiglia A., Owusu Ansah, Stradi, Stefanzl, Vulpes, Ghiglia S., Olanda.

A disp.: Carbone, Balestrino, Cani, Cavallino, Da Ronch, Larosa, Maucci, Rusconi



Cadimare: Sarti S., Rossi, Lapperier, Bertagna A., Forieri, Moussavi, Del Santo, Sarti A., Cupini, Lunghi, Paparcone. All. Buccellato

A disp.: Santini, Delvigo, Costa, Cutugno, Vigiani, Desogus, Simonini, Giannini, Galli.