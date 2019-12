Costa e Caneri per il primato del Canaletto

Genova - Con una grande prestazione e vittoria a Genova contro il sempre ostico Little Club James e il concomitante pareggio del "Tanca" tra Forza e Coraggio e Golfo Paradiso il Canaletto Sepor si può godere la vetta solitaria della classifica. Eh sì, continuano a stupire in maniera positiva i "canarini" di mister Bastianelli che, partiti per un campionato tranquillo, a quasi metà del cammino stagionale possono guardare tutti dall'alto.



Canaletto già in vantaggio all'11° con bomber Costa su un grandissimo assist di Ardovino supera l'incolpevole Mangolini dopo aver saltato in velocità Nardo. Un gol subito praticamente a freddo dai rossoblu genovesi che mai riusciranno a ritrovare il bandolo del gioco e lasceranno l'iniziativa sempre ai gialloblu spezzini. Al 18° punizione di Ambrosini per Cammareri che conclude alto. La squadra di Bastianelli potrebbe raddoppiare in chiusura di prima frazione quando Costa salta due uomini entra in area ed è steso da Watara, ammonito, ma dal dischetto Poli si fa ipnotizzare da Mangolini che salva la sua squadra mandandola al riposo con una sola rete di svantaggio.



Ripresa e il Little potrebbe pareggiare sugli sviluppi di un piazzato con Romei servito sul secondo palo che perde il tempo della battuta e l'azione sfuma. Al 62° miracolo di Mangolini che si esalta deviando il colpo di testa a botta sicura di Caneri. Passa un minuto e ancora Canari questa volta fa centro con una vera e propria prodezza balistica con cui manda il pallone ad incastonarsi all'incrocio dei pali. Nel finale un calcio di punizione di Alagona centra la barriera e poi Watara con un gran stacco di testa incorna il pallone, ma non trova lo specchio della porta. Nel finale la squadra di casa attacca a pieno organico, mentre il Canaletto agisce di rimessa. In una ripartenza Costa è imprendibile e Watara lo trattiene per la maglietta meritandosi il secondo cartellino giallo e relativa espulsione. Solo all'87° Bertagna si "sporca" i guanti respingendo in angolo una conclusione di Zaami. Ultima emozione di un match a lungo dominato dai "canarini" che salgono meritatamente in vetta alla classifica in solitaria.



Tabellino



Little Club James - Canaletto Sepor 0 - 2

Marcatori: 11° Costa, 61° Caneri



Note: al 43° Mangolini (L) para un rigore a Poli (C), all'87° espulso Watara (L) per doppia ammonizione



Little Club James: Mangolini, Gonano, Gaudiano (64° Orlando), Vignolo, Nardo, Watara, Alarcon, Alagona, Romei (62° Galliano), Corallo L., Zaami (62° Rotela). All. Bonaldi



Canaletto Sepor: Bertagna, Fazio, Bagnoli, Ardovino (78° Sanguinetti), Becci, Marozzi, Cammareri (70° Patricelli), Ambrosini, Costa, Poli (70° Mendoza), Caneri (85° Rodriguez). All. Bastianelli



L.G.