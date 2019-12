Corvi "si tappa le orecchie" e mantiene in testa la Forza e Coraggio

S.Margherita Ligure - Con una grande prestazione corale le "Furie Rosse" passano al "Broccardi" di Santa Margherita Ligure infliggendo ai padroni di casa della Sammargheritese la prima sconfitta stagionale tra le mura amiche. Forza e Coraggio che vola così al comando in coabitazione con il Golfo Paradiso PRCA di mister Mauro Foppiano.



Al 7° rossobianchi già avanti con Natale il quale lascia partire un sinistro chirurgico dal limite che non lascia scampo a Calori. Al 10° immediata reazione "orange" con Salano che, al termine di un bell'assolo, colpisce la parte esterna del palo. Al 12° conclusione da fuori di Dapelo potente ma poco precisa con la sfera che termina a lato. Al 14° arriva il raddoppio delle "Furie Rosse": Alvisi dalla destra mette al centro per Corvi che controlla e di potenza trafigge l'incolpevole Calori. Al 32° Amorfini calcia alto da posizione defilata. Al 35° Mozzachiodi è provvidenziale nell'alzare in corner una conclusione potente e ravvicinata di Salano. Al 34° Corvi, da buona posizione, calcia a lato disturbato da Di Carlo. Al primo di recupero Paoletti in tap-in accorcia le distanze sugli sviluppi di un calcio di punizione dai 25 metri. Si va al riposo sull'1-2.



Nella ripresa, al 48°, Alvisi mette al centro per Amorfini che spreca calciando alto. Al 74° Larizza si libera al limite dell'area ma calcia altissimo. All' 83° Drovandi da buona posizione colpisce male. Al 90° Paoletti prova la conclusione da fuori ma la sfera termina abbondantemente a lato. Dopo 5' di recupero termina così 1-2.



Grande prova della Forza e Coraggio che mantiene fede alle sue qualità andando ad espugnare un campo difficilissimo dove in precedenza erano caduti fragorosamente i "cugini" del Cadimare.



Da sottolineare le prove di Milone e Corvi. Il difensore, al rientro dopo alcuni problemi fisici, offre una prova matura ed attenta facendosi trovare pronto sulle poche ma temibili incursioni dei padroni di casa. Il bomber rosso bianco ritrova il gol che gli mancava da diverse settimane e lo fa in una gara delicata. Controllo e destro potente e preciso che non lascia scampo al numero 1 "orange". Conquista numerosi falli e lotta per 90' contro la scorbutica retroguardia della Samm.



Tabellino



Sammargheritese - Forza e Coraggio 1 - 2

Reti: 7° Natale (F), 14° Corvi (F), 46° P.t. Paoletti (S)



Sammargheritese: Calori, Peragallo, Moladori, Buffo, Di Carlo, Mortola, Bosetti (90° Solari), Dapelo (75° Guarella), Salano (38° Paoletti), Musante (85° Battaglia), Canella (61° Larizza).

A disp: Barre Suarez, Giacobbe.

All. Camisa





Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Di Biase, Natale, Pesare, Milone, Barabino, Alvisi (85° Angella), Corvi, Delvigo (58° Stella), Esposito (58° Drovandi), Amorfini.

A disp: Stradini, Arena, Cuccolo.

All. Gatti





Arbitro: Sig. Davide Torriglia di Novi Ligure.

Assistenti: Sig. Luigi Arado (Genova); Sig. Roberto Greppi (Genova)