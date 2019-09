Coppa Italia, tris Forza e Coraggio al Valdivara

La Spezia - Nei match pomeridiani della Coppa Italia di Promozione spicca il tris della Forza e Coraggio al Valdivara 5 Terre. Match deciso nella ripresa dal rigore dell'ex di turno Alvisi, raddoppio a firma di Esposito, poi ecco il palo di Naclerio e la rete di Barrow che accorcia le distanze, infine l'altro ex di turno Cuccolo chiude i conti sull'1 - 3. Forza e Coraggio a quota 6 punti in classifica, Valdivara fermo a 3. Si attende in serata Canaletto - Levanto.



Passa il turno la Goliardicapolis che pareggia per 1 - 1 con il Serra Riccò. Al 6° vantaggio granata con il colpo di testa di Rananinghe su cross di Sighieri. Cinque minuti dopo il pareggio gialloblu ospite con il calcio di punizione vincente di Lobascio.

Un gol di Sanni basta al Little Club James per avere ragione del Via dell'Acciaio.



Infine tris della Praese sul Vallescrivia.



Tabellini



Valdivara 5 Terre - Forza e Coraggio 1 - 3

Marcatori: 54° [Rig.] Alvisi (F), 62° Esposito (F), 80° Barrow (V), 87° Cuccolo (F)



Valdivara 5 Terre: Brozzo, Memaj (66' Ciuffardi), Abdoulie Barrow, Bolla, Bocchia, Nardini, Taddei, Belforti (58' Naclerio M.) , Naclerio A., Simonini (68'Bertonati), Degano (72' Condemi). All. Quaranta.



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Milone, Lenelli (46' Stella), Pesare, Quaranta, Barabino, Cuccolo, Drovandi (75' Vigna), Alvisi (90' Dani), Esposito, Natale. All. Bottigliero.





Goliardicapolis - Serra Riccò 1 - 1

Marcatori: 6° Rananinghe (G), 11° Lobascio (S)



Goliardicapolis: Mosetti, Cabras (50' Doria), De Martini A., Bonadies, Scarantino, Bennati, Filippone, Ranasinghe, Gatto (80' Cristiani), Sighieri, Siciliano. All. D'Asaro



Serra Riccò: Lucchetti, Guidetti (82' Massa), Perdelli (46' Bricchi), Burdo F., Burdo E., Boccardo, Draghici, Ottolini (46' Gazzo), Lobascio, Rizzo, Ennaouy (46' Re). All. Arecco



Arbitro: Sig. Guglielmo Noce di Genova





Little Club James - Via dell'Acciaio 1 - 0

Marcatore: 10° Sanni



Vallescrivia - Praese 1 - 3

Marcatori: 27° [Rig.] e 93° Rossi (P), 32° Verardo (P), 58° Fassone (V)



L.G. -->