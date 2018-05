Coppa Italia, le squalifiche dopo Alassio - Baiardo

Fermati l'allenatore dei neo campioni Di Latte e il faro di centrocampo dei "draghetti". Le squalifiche saranno scontate la prossima stagione

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 16/05/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER UNA GARA



DI LATTE AMEDEO (ALASSIO FOOTBALL CLUB) - Allontanato



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)



MOSSETTI MATTEO (ANGELO BAIARDO)



AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA



GERARDI MATTIA (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

GASTI GIOVANNI (ANGELO BAIARDO)

PROVENZANO DENIS (ANGELO BAIARDO)