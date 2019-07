Coppa Italia, le otto spezzine nei gironi G e H

La Spezia - Come per quella di Eccellenza il comitato ligure della Lega Nazionale Dilettanti ha diramato la composizione dei gironi per la Coppa Italia di Promozione. Come facilmente preventivabile le formazioni spezzini, essendo otto, divise in due gironi da quattro. Nel Girone G ecco Canaletto Sepor, Forza e Coraggio, Levanto Calcio e Valdivara 5 Terre. Nel Girone H Cadimare, Colli Ortonovo, Don Bosco Spezia Calcio e Magra Azzurri. Anche in questo caso per conoscere i calendari bisognerà attendere il prossimo comunicato ufficiale. Si cerca il successore del Rivasamba che nella finale dello scorso Maggio superò all'inglese il Taggia.



GIRONE A



Camporosso

Dianese&Golfo

Taggia

Ventimiglia



GIRONE B



Bragno

Ceriale

Legino

Loanesi



GIRONE C



Arenzano

Celle Ligure

Varazze

Veloce



GIRONE D



Sestrese

Marassi

Praese

Vallescrivia



GIRONE E



Goliardicapolis

Little Club James

Serra Riccò

Via dell'Acciaio



GIRONE F



Football Club Bogliasco

Golfo Paradiso PRCA

Real Fieschi

Sammargheritese



GIRONE G



Canaletto Sepor

Forza e Coraggio

Levanto Calcio

Valdivara 5 Terre



GIRONE H



Cadimare

Colli Ortonovo

Don Bosco Spezia Calcio

Magra Azzurri



G.L.