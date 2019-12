Coppa Italia, domenica torna in campo il Don Bosco

La Spezia - Tornerà in campo per un match ufficiale questa domenica 5 Gennaio, prima della altre sette sorelle spezzine, il Don Bosco Spezia. La squadra di mister Tornar sarà infatti impegnata nell'importante semifinale di Coppa Italia del campionato di Promozione della Liguria che si giocherà in campo neutro contro la Sammargheritese.



In campionato, che riprenderà la domenica successiva, le due formazioni non stanno andando benissimo. Gli "orange" di Santa Margherita Ligure stazionano infatti in 10° posizione a quota 18 punti, mentre i salesiani spezzini sono addirittura terzultimi a quota 13. Entrambe le squadre, prima della sosta per le festività natalizie, hanno però festeggiato con una vittoria griffata dai loro nuovi attaccanti arrivati nel corso della sessione invernale di calciomercato.



La Sammargheritese si è imposta di misura in casa del fanalino di coda Valdivara 5 Terre grazie alla rete di Olmo, mentre i ragazzi di mister Tornar hanno compiuto una piccola impresa superando per 2 - 1 l'ex capolista Forza e Coraggio grazie alla doppietta messa a segno da Pannone. In campionato lo scorso 8 Dicembre la Sammargheritese si impose per 1 - 2 in casa della formazione spezzina nello scontro diretto. In casa salesiana c'è tutta la voglia di "vendicare" quel risultato e regalarsi l'atto finale della competizione.



Insomma la semifinale di Coppa sarà sfida importante per lasciarsi definitivamente alle spalle un girone di andata sotto le attese per entrambe e rilanciarsi in vista dell'inizio della parte conclusiva del torneo.