Coppa Italia di Promozione, partita pirotecnica tra Samm e Bogliasco

La Spezia - Partita nel pomeriggio di Sabato anche la Coppa Italia di Promozione della Liguria. Nel pomeriggio è infatti andato in scena l'anticipo tra Sammargheritese e Bogliasco. Partita scoppiettante tra la formazione "orange" e i biancorossi neo promossi che alla fine la spuntano con il risultato di 2 - 3. Vantaggio locale con Ori al 16° che realizza su azione d'angolo calciato da Amandolesi. Vantaggio che dura però solo cinque minuti in quanto Cappelletti impatta l'1 - 1 concludendo in maniera vincente da fuori area dopo una grande azione personale. Botta risposta fulmineo: due giri di lancette e Amandolesi riporta avanti la squadra di Camisa incornando un traversone di Peragallo. Ripresa e al 65° ancora Cappelletti pareggia nuovamente i conti con un perfetto calcio piazzato. Al 67°, sempre su punizione, Gambarelli coglie l'incrocio dei pali, poi al 79° Allocca sigla il definitivo 2 - 3 da fuori area.



Tabellino



Sammargheritese - Bogliasco 2 - 3

Marcatori: 16° Ori (S), 23° e 65° Cappelletti (B), 25° Amandolesi (S), 79° Allocca (B)



Sammargheritese: Calori, Peragallo, Moladori, Buffo (4' Dapelo, 46' Caselli), Del Cielo, Di Carlo, Ori, Gallio, Salano, Gambarelli, Amandolesi (75' Galliano). All. Camisa



Bogliasco: Valenti, Bianchino, Maresca, Maggiora, Maghamifar (46' Cardone), Cimieri, Allocca, Cappelletti, Pintus (81' Brendon), De Ferrari (55' Rizzardi), Milici (55' Dascanio). All. Poggi



Arbitro: Sig. Puddu di Genova



G.L.