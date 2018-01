Coppa Italia Promozione, un super Mossetti trascina in finale l´Angelo Baiardo

Il Cadimare regge un tempo, poi i "Draghetti" trascinati dal fantasista ex Sestrese calano il tris. Per i "Pirati" gol della bandiera a firma Biasi

Casarza Ligure - Sul neutro di Casarza Ligure si è disputata la seconda semifinale di Coppa Italia di Promozione in cui si affrontavano l'Angelo Baiardo secondo della classe e gli spezzini del Cadimare privi degli squalificati Lesi e Russo. Dopo un primo tempo equilibrato e terminato a reti bianche nella ripresa sono i draghetti a sbloccare il punteggio con Mossetti (nella foto tratta dal sito ufficiale della Sestrese ai tempi della sua militanza nella formazione verde stellata, N.d.r.), appena iniziata la seconda frazione, che devia il cross dalla sinistra di Provenzano. Al 73° il raddoppio di Boschini di testa su angolo del solito Mossetti. Due minuti dopo l'ex Sestrese firma la doppietta personale chiudendo di fatto i conti con il punto del 3 - 0 direttamente su calcio piazzato che risulta imparabile per Negrari. Ancora due giri di lancette sul cronometro dell'arbitro e Biasi supera Valenti provando a riaprirla per gli spezzini, ma il risultato non cambierà più. La finale per il titolo sarà quindi tra l'Alassio, alla quarta finale consecutiva dalla III Categoria alla Promozione, e l'Angelo Baiardo.



Tabellino



Angelo Baiardo - Cadimare 3 - 1

Marcatori: 46° e 74° Mossetti (B), 70° Boschini (B), 76° Biasi (C)



Angelo Baiardo: Valenti, Boschini, Orecchia (85° Camera), Manzi (89° Pascucci), Simonetta, Gi. Poggi (87° Gattiglia), Merialdo, Briozzo, Rosati (79° Guerra), Mossetti, Provenzano (79° Bilardello). All. Gu. Poggi

A disp.: D’Anna, Gasti.



Cadimare: Negrari, Ceradelli (67° Palmero), Sommovigo (74° Vigiani), Conti, Antonelli, Nuti, Seb. Agrifogli (52° Desogus), Bosinco (67° Rossetti), Musetti, Sam. Agrifogli, Biasi. All. Buccellato

A disp: Pieri,Fiocchi, Bernacca.